Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην συνέχεια στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας η υπό σύσταση κυπριακή ακτοφυλακή

Η υπό σύσταση ακτοφυλακή αναμένεται να υπαχθεί κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ως σώμα ασφαλείας, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, αναφέρθηκε σε συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου την Πέμπτη.

Στο πλαίσιο εξέτασης της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τους χώρους ελλιμενισμού, ο Αξιωματικός παρά τω Υπουργώ, Νίκος Χρυσοστόμου, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είπε ότι μόλις ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού ο Κώστας Φυτιρής έδωσε οδηγίες για να μελετηθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ακτοφυλακής, ένα σώμα ασφαλείας στα πρότυπα του αντίστοιχου ελληνικού σώματος, καθώς είχε διαπιστώσει ότι διάφορες αρμοδιότητες που αφορούν στη θάλασσα είναι κατακερματισμένες, με επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και μη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων.

«Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση προσωπικού, μέσων και μείωση του κόστους λειτουργίας, δόθηκε το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής», είπε, αναφέροντας ότι ετοιμάστηκε νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοστόμου, στόχος είναι σε σχέση με τις αρμοδιότητες που σήμερα αφορούν επιτήρηση και έλεγχο θαλάσσιων ζωνών να συμμετέχει η ακτοφυλακή με τα μέσα και το προσωπικό της. Στο πλαίσιο της αποστολής της θα περιλαμβάνεται και η ευθύνη για την προστασία πλατφόρμων, καλωδίων, ινών στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Χρυσοστόμου σημείωσε ότι μετά τη μεταβατική περίοδο αναμένεται ότι η ακτοφυλακή θα μεταφερθεί κάτω από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία έκανε λόγο για «ευχάριστη εξαγγελία», σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε «σπουδαία πρωτοβουλία» για τη δημιουργία της ακτοφυλακής. «Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κενό που είχαμε και επιτέλους στις θαλάσσιες περιοχές θα υπάρχει ευταξία και επιτήρηση», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπορίδης, σε παρέμβαση του κατά τη συνεδρία επεσήμανε ότι τίθεται θέμα συνταγματικότητας αν η ακτοφυλακή μεταφερθεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, αναφέροντας ότι το Υφυπουργείο δεν έχει αρμοδιότητες επιβολής του νόμου.

Στο μεταξύ, σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομίας της Συντεχνίας Ισότητα, Νίκος Λοϊζίδης, ανέφερε ότι με την απόσπαση των λιμενικών στην ακτοφυλακή θα αυξηθούν οι οργανικές θέσεις στην Αστυνομία, σημειώνοντας ότι σήμερα η Αστυνομία είναι «πλην 637 αστυνομικούς». Εκτίμησε ότι θα πρέπει να ανοίξουν εκατοντάδες ακόμα οργανικές θέσεις με τις αποσπάσεις στην ακτοφυλακή.

Πηγή: ΚΥΠΕ