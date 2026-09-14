Παρέμβαση της Προεδρίας για επίσπευση των έργων στο Λατσί και την Πόλη Χρυσοχούς

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, κατόπιν αιτήματος του Δήμου, συνάντηση με σκοπό την παρέμβαση της Προεδρίας για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων και την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης δύο ιδιαίτερα σημαντικών έργων για την ευρύτερη περιοχή της επέκτασης και αναβάθμισης του Λιμανιού Λατσιού και του Αποχετευτικού Έργου Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση υου Δ.Π.Χρυσοχούς στη συνάντηση συμμετείχαν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου, η Δημοτική Γραμματέας, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑ, ο Δημοτικός Μηχανικός, ο Σύμβουλος του ΕΟΑ, καθώς και αρμόδιοι λειτουργοί της Προεδρίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις διαδικασίες προώθησης των δύο έργων, καθώς και οι σημαντικές αναπτυξιακές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η περαιτέρω καθυστέρησή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών, ώστε τα δύο έργα να καταστεί δυνατό να προχωρήσουν προς υλοποίηση εντός του 2027, καθώς αποτελούν έργα στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή.

Η Προεδρία, έχοντας ενώπιόν της τα δεδομένα και τις θέσεις του Δήμου, κατανόησε πλήρως την αναγκαιότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα των δύο έργων, καθώς και την ανάγκη να υπάρξει άμεση κινητοποίηση για την επίλυση των εκκρεμοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό,όπως αναφέρεται η Προεδρία θα προχωρήσει άμεσα σε διαβούλευση με την Αρχή Λιμένων Κύπρου για το έργο της επέκτασης του Λιμανιού Λατσιού και με το Υπουργείο Οικονομικών για το Αποχετευτικό Έργο Πόλης Χρυσοχούς, με στόχο την εξεύρεση λύσεων και την επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών και θα ενημερώσει σχετικά τον Δήμο εντός Σεπτεμβρίου, αναφορικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων.