«Μαύρο βαν»: Νομικός αμφισβητεί το «στοπ» της Αρχής κατά της Διαφθοράς - Τι επικαλείται για αποκαλύψεις του 2026 και το βιβλίο Μακρίδη

Ερωτήματα ως προς τον τερματισμό της έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση του «μαύρου βαν» και κατά πόσον η Αρχή είχε νομικό κώλυμα να προχωρήσει στη δική της διερεύνηση, εγείρει, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο νομικός Σίμος Αγγελίδης, υποστηρίζοντας ότι το άρθρο 10 του Νόμου 19(Ι)/2022, που επικαλέστηκαν η Αρχή και η Νομική Υπηρεσία, απαγορεύει τις παράλληλες ποινικές έρευνες και όχι τη διεξαγωγή έρευνας από την Αρχή μετά την ολοκλήρωση άλλης διαδικασίας.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ, ο κ. Αγγελίδης διερωτήθηκε πώς ζητήματα που, όπως είπε, προέκυψαν από το βιβλίο του δημοσιογράφου Φάνη Μακρίδη «Η Κύπρος ομφαλός των παρακολουθήσεων», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2026, ήταν δυνατό να είχαν ήδη διερευνηθεί από την Αστυνομία και τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή.

Πρόσθεσε ότι, όπως αντιλαμβάνεται, οι έρευνες της Αστυνομίας και του ποινικού ανακριτή σε σχέση με την υπόθεση είχαν ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις για το κατά πόσον οι προηγούμενες έρευνες κάλυπταν πράγματι τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο.

«Κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί είναι πώς μπορεί ζητήματα τα οποία τίθενται για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2026 να έχουν ήδη διερευνηθεί από την Αστυνομία και τον ποινικό ανακριτή, αφού ολοκληρώθηκαν προηγουμένως οι όποιες έρευνες;», είπε.

«Θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει η Νομική Υπηρεσία να μας δώσει τα φώτα της και την πλήρη ενημέρωση για το τι συνέβη, μέχρι ποιο σημείο έγιναν έρευνες και κατά πόσον οι έρευνες πράγματι καλύπτουν εκείνα τα οποία το συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρει», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο άρθρο 10 του Νόμου που διέπει τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, το οποίο επικαλέστηκαν τόσο η Αρχή, όσο και η Νομική Υπηρεσία στις σημερινές τους ανακοινώσεις, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο άρθρο εμποδίζει την πολλαπλή διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς, ο κ. Αγγελίδης εξήγησε ότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορά την αποφυγή παράλληλων ποινικών ερευνών.

Όπως αναφέρει το άρθρο 10, «η Αρχή, σε περίπτωση κατά την οποία έχει αρχίσει ποινική έρευνα, είτε από την Αστυνομία είτε από ποινικό ανακριτή, για πράξη διαφθοράς η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατόπιν ενημέρωσης από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, δεν αρχίζει και/ή τερματίζει οποιαδήποτε αρξαμένη παράλληλη ενέργεια».

«Εκείνο το οποίο προβλέπει ο νόμος, και δη το άρθρο 10, είναι ότι, σε περίπτωση κατά την οποία αρχίσει ποινική έρευνα είτε από την Αστυνομία είτε από ποινικό ανακριτή για πράξη διαφθοράς η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής, τότε, κατόπιν ενημέρωσης από τον Γενικό Εισαγγελέα για αυτό το γεγονός, η Αρχή δεν αρχίζει την έρευνα ή τερματίζει οποιαδήποτε αρξάμενη παράλληλη ενέργεια», σημείωσε ο κ. Αγγελίδης.

«Άρα, εκείνο το οποίο ο Νόμος απαγορεύει είναι να υπάρχουν δύο παράλληλες ποινικές έρευνες. Εκείνο το οποίο σαφέστατα δεν απαγορεύει είναι, όταν ολοκληρωθεί μία έρευνα από μία Αρχή, δεν απαγορεύει στην Ανεξάρτητη Αρχή να προχωρήσει η ίδια στη δική της έρευνα. Και είναι ένα στοιχείο για το οποίο θα πρέπει και οι δύο Αρχές να τοποθετηθούν», είπε.

Ο κ. Αγγελίδης υποστήριξε ακόμη ότι, από τις ανακοινώσεις των αρμόδιων Αρχών, προκύπτει πως δεν βρίσκεται σε εκκρεμότητα άλλη ποινική έρευνα ή ποινική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου.

«Και οι δύο ανακοινώσεις επιβεβαιώνουν ότι έχουν ήδη ερευνηθεί όλα εκείνα τα οποία ήθελε να διερευνήσει η αρμόδια Αρχή. Δεν υπάρχει σε εκκρεμότητα επομένως κάποια ποινική ή άλλη έρευνα ούτε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου», ανέφερε.

«Συμπερασματικά, δεν υπάρχει ούτε και κώλυμα στην Αρχή από το να διερευνήσει η ίδια, κατά τον τρόπο που η ίδια επιθυμεί, τις διαδικασίες», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος ευρύτερα στο ζήτημα των παρακολουθήσεων, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι χρειάζονται περισσότερες εξηγήσεις και διαφάνεια.

«Τούτο δε έχει τεράστια σημασία ενόψει και του τρόπου με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή PEGA εξετάζουν αυτό το θέμα, όπου έχουν βρει συγκεκριμένα ευρήματα τα οποία είναι προβληματικά για την Κύπρο και χαρακτηρίζουν την Κύπρο ως σημαντικό κόμβο της βιομηχανίας κατασκοπευτικών λογισμικών», συμπλήρωσε.

«Άρα τίθεται ένα σοβαρό θέμα σε σχέση με το κράτος δικαίου», ανέφερε, κάνοντας παράλληλα αναφορά στην πρόσφατη καταδίκη του επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν στην Ελλάδα, στον οποίο όπως είπε, επιβλήθηκαν «σοβαρότατες ποινές φυλάκισης, ενώ εδώ υπήρξαν απλά κάποια διοικητικά πρόστιμα και αναστολές ποινικών υποθέσεων».

Η υπόθεση Σιζόπουλου

Ο κ. Αγγελίδης αναφέρθηκε, εξάλλου, στην υπόθεση του πρώην Προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, η οποία, όπως είπε, καταδεικνύει ότι η Αρχή έχει στο παρελθόν προχωρήσει σε δική της έρευνα μετά την ολοκλήρωση διαδικασιών από την Αστυνομία.

«Στην περίπτωση του κ. Σιζόπουλου, όπου, ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες από την Αστυνομία, η ίδια επέλεξε να προχωρήσει στη δική της έρευνα και, ως αποτέλεσμα της δικής της έρευνας, προέκυψε η διαδικασία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου σε σχέση με τον κ. Σιζόπουλο», πρόσθεσε.

«Συνεπώς, υπάρχει μια αντιφατική στάση της Αρχής στην προκειμένη περίπτωση, όπου εδώ φαίνεται εσφαλμένα να λέει ότι, από την ώρα που έγινε η έρευνα, εγώ δεν μπορώ να ξεκινήσω τη δική μου έρευνα, ενώ το άρθρο 10 του Νόμου το οποίο επικαλείται, ξεκάθαρα εκείνο το οποίο εμποδίζει δεν είναι μια έρευνα μετά από άλλη έρευνα, αλλά την παράλληλη ποινική έρευνα», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ