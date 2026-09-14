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Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη 13:00 σε περιοχή του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην τοποθεσία Μερσινούθκια, της ενορίας Προδρομίου, ενώ τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 13:25, αφού έκαψε έκταση 8,5 δεκαρίων, με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 11 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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