Προς υλοποίηση η Βιοτεχνική Περιοχή στην Πόλη Χρυσοχούς : Στο τραπέζι χρηματοδότηση €4 εκατ.

Σημαντική εξέλιξη για τη δημιουργία Βιοτεχνικής Περιοχής στην Πόλη Χρυσοχούς προέκυψε από τη σημερινή συνάντηση του Δημάρχου Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτη Παπαχριστοφή, με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Μιχάλη Δαμιανού, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Π.Χρυσοχούς η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Δήμου και επικεντρώθηκε στο αίτημα για τη δημιουργία οργανωμένης βιοτεχνικής περιοχής στην Πόλη Χρυσοχούς, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου €4 εκατομμυρίων, πλέον ΦΠΑ. Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Δημοτική Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, καθώς και άλλοι αρμόδιοι λειτουργοί.

Ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς υπογράμμισε την ωριμότητα αλλά και την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία της Βιοτεχνικής Περιοχής αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα και να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε ότι εντός Νοεμβρίου θα αξιολογηθούν τα έργα προτεραιότητας του Υπουργείου, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης της Βιοτεχνικής Περιοχής στην Πόλη Χρυσοχούς μέσω εξοικονομήσεων του Υπουργείου.

Στόχος, όπως αναφέρθηκε κατά τη συνάντηση, είναι να καταστεί δυνατό το έργο να προκηρυχθεί εντός του 2027, εφόσον εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Η εξέλιξη χαρακτηρίζεται από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς ως ιδιαίτερα θετική, καθώς, όπως αναφέρει, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, ενώ καταγράφηκε η βούληση του Υπουργού να στηρίξει το αίτημα για υλοποίηση του έργου.

Η δημιουργία της Βιοτεχνικής Περιοχής αποτελεί ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την Πόλη Χρυσοχούς, καθώς αναμένεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για οργανωμένη ανάπτυξη της βιοτεχνικής δραστηριότητας και να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δ.Π.Χρυσοχούς.