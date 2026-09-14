Σχολικά είδη σε μαθητές από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς μέσω της εκστρατείας «Back to School»

Στο πλευρό των μαθητών και των οικογενειών της περιοχής βρίσκεται ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος υλοποίησε την εκστρατεία «Back to School», συγκεντρώνοντας σχολικά είδη για παιδιά που τα χρειάζονται, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Την Δευτέρα σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Π.Χρυσοχούς πραγματοποιήθηκε η παράδοση των σχολικών ειδών στα Δημοτικά Σχολεία Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Αργάκας, Πόλης Χρυσοχούς και Δρούσειας.

Η παράδοση έγινε από τον Αντιδήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς και την Κοινωνική Λειτουργό του Δήμου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και αποτελεί έμπρακτη έκφραση της προσπάθειάς του να στηρίζει τις οικογένειες και ιδιαίτερα τα παιδιά της περιοχής.

Στόχος είναι κάθε μαθητής να έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα σχολικά εφόδια, ώστε να ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και χωρίς πρόσθετες δυσκολίες.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην εκστρατεία «Back to School» και συνέβαλαν στη συγκέντρωση των σχολικών ειδών.

Μέσα από τέτοιες δράσεις, αναδεικνύεται η σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά.

Η στήριξη των μαθητών αποτελεί, όπως τονίζει ο Δήμος, επένδυση στο μέλλον της τοπικής κοινωνίας.