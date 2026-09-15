Πάφος: 8 ημέρες προσωποκράτηση για τέσσερις για δέκα υποθέσεις διαρρήξεων

Οκταήμερη προσωποκράτηση σε τέσσερις 17χρονους αποφάσισε σήμερα το Δικαστήριο στην Πάφο, στο πλαίσιο διερεύνησης δέκα υποθέσεων που αφορούν διαρρήξεις καταστημάτων, κλοπές και πρόκληση ζημιών σε περιουσία, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν χτες από την Αστυνομία, βάσει δικαστικών ενταλμάτων, και τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Οι υποθέσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της διάρρηξης κτιρίων και κλοπής, καθώς και της πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, οι διαρρήξεις διαπράχθηκαν στις 22 Αυγούστου 2026, στην πόλη και επαρχία Πάφου.

Στο στόχαστρο φέρεται να βρέθηκαν τρία φαρμακεία, τρία πρατήρια καυσίμων, μία καφετέρια, μία φρουταρία και ένα παντοπωλείο (mini-market).

Από πέντε συνολικά καταστήματα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κλάπηκαν χρηματικά ποσά.

Η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον των ανακριτών του ΤΑΕ Πάφου, οι οποίοι συνεχίζουν τις εξετάσεις, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών και τη διακρίβωση όλων των εμπλεκομένων.