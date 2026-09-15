Η πρώτη αντίδραση του ιατρικού κέντρου της Λάρνακας στον «Π»: «Δεν υπάρχει ασθενής στη κλινική αυτή τη στιγμή» - Εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Στο νομικό τμήμα της εταιρείας έχει παραπεμφθεί η υπόθεση που αφορά το ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα, το οποίο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο μετά τη νέα καταγγελία του Υπουργείου Υγείας στην Αστυνομία και τις αναφορές που έχουν προκύψει σε σχέση με τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Η υπόθεση αποκτά πλέον νέα διάσταση, καθώς, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κατά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον χώρο εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το κέντρο έχει αναθέσει τον χειρισμό της υπόθεσης στους νομικούς του συμβούλους και, επί του παρόντος, δεν προτίθεται να τοποθετηθεί αναλυτικά επί των καταγγελιών που έχουν γίνει. Η γράφουσα επικοινώνησε τηλεφωνικά με το κέντρο, ζητώντας τη θέση του σε σχέση με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά και με τη νέα καταγγελία που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Υγείας στην Αστυνομία. Εκπρόσωπος του κέντρου ανέφερε ότι «το ζήτημα έχει ανατεθεί στο νομικό τμήμα», αποφεύγοντας να προβεί σε περαιτέρω σχόλιο για τις καταγγελίες ή για τις ιατρικές πράξεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα, πάντως, με όσα αναφέρθηκαν στον «Π», αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση από πλευράς του κέντρου για την υπόθεση, χωρίς να διευκρινίζεται μέχρι στιγμής πότε αυτή θα δοθεί στη δημοσιότητα. Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη σχετικά ερωτηθείσα ότι «τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ασθενής στην κλινική». Σε ερώτηση κατά πόσον το κέντρο εξακολουθεί να δέχεται ραντεβού, απάντησε ότι «δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να κλείσει έτσι απλά ραντεβού», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια διαδικασία ακολουθείται για την αποδοχή περιστατικών ή ποιες υπηρεσίες παρέχονται αυτή την περίοδο. Η εκπρόσωπος επανέλαβε ότι, λόγω του χειρισμού της υπόθεσης από το νομικό τμήμα, δεν ήταν σε θέση να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Δέον να σημειωθεί ότι ο «Π» είχε επιχειρήσει και προηγουμένως να επικοινωνήσει με το συγκεκριμένο κέντρο, χωρίς να καταστεί δυνατό να εξασφαλιστεί τοποθέτηση. Η επικοινωνία κατέστη εφικτή σήμερα, με το κέντρο να περιορίζεται στις πιο πάνω αναφορές.

Εντοπίστηκαν τα μηχανήματα

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» στον τηλεοπτικό σταθμό Omega, ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι το βράδυ της Πέμπτης έφτασε στο Υπουργείο συγκεκριμένη πληροφορία αναφορικά με κέντρο που φέρεται να προσφέρει τέτοιου είδους υπηρεσίες.

Ακολούθησε η ετοιμασία σχετικής έκθεσης και, στη βάση των ευρημάτων, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον χώρο εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ο υπουργός ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το ζήτημα δεν αφορά από μόνο του την ύπαρξη ή την εισαγωγή του συγκεκριμένου ιατρικού εξοπλισμού στην Κύπρο.

«Το ζήτημα είναι πού χρησιμοποιείται και από ποιους χρησιμοποιείται», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η πλασμαφαίρεση αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική θεραπεία και, υπό συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις, μπορεί να είναι σημαντική για έναν ασθενή. Τόνισε όμως ότι δεν πρόκειται για διαδικασία ευεξίας, αλλά για ιατρική πράξη, η οποία θα πρέπει να διενεργείται από επαγγελματίες υγείας και σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους. Ο ιατρικός εξοπλισμός, πρόσθεσε, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένος και κατάλληλος, ωστόσο εξίσου σημαντικό είναι το πού και από ποιους χρησιμοποιείται, καθώς και κατά πόσον χρησιμοποιείται για τις ενδεδειγμένες θεραπείες.

Ερωτηθείς για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εισαγωγή τέτοιων μηχανημάτων στην Κύπρο, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι «το να έρθει στην Κύπρο ένα μηχάνημα και να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ, δεν εντοπίζω κάποιο ζήτημα. Το ζήτημα είναι πού χρησιμοποιείται».

Δεν είναι η πρώτη φορά

Δέον να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος χώρος απασχολεί τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, είχαν προηγηθεί άλλες δύο καταγγελίες, μία το 2022 και μία το 2023, όταν ο χώρος είχε ήδη μετονομαστεί. Και στις δύο περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και οι υποθέσεις καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία. Ακολούθως, οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάστηκαν στη Νομική Υπηρεσία, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, έκρινε ότι δεν υπήρχε επαρκής μαρτυρία για περαιτέρω ποινική διαδικασία. Η πρώτη υπόθεση είχε προκύψει το 2022, μετά τη δημοσιοποίηση έρευνας βρετανικών μέσων ενημέρωσης για θεραπείες που φέρονταν να παρέχονται στο κέντρο. Η δεύτερη καταγγελία υποβλήθηκε το 2023 και αφορούσε ασθενή που φέρεται να παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές μετά από θεραπεία. Ο Δημήτρης Κωνσταντίνου παραδέχθηκε, πάντως, ότι μετά την κατάληξη των προηγούμενων υποθέσεων το Υπουργείο θα μπορούσε να είχε επιστρέψει στον χώρο για νέους ελέγχους. «Ίσως στη συνέχεια όντως το Υπουργείο θα έπρεπε να επισκεφθεί τον χώρο εκ νέου. Αυτό είναι αλήθεια», ανέφερε.