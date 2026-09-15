Συνταξιοδοτικό: Στο επίκεντρο εισφορές, όριο αφυπηρέτησης και βιωσιμότητα ΤΚΑ

Τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και κυρίως τα τρία ζητήματα που αφορούν τη μη αύξηση των συνεισφορών, τη μη αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης και τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), συζήτησαν σε συνάντησή τους την Πέμπτη ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου μαζί με αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΒΕ και τη Γραμματεία.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση που έγινε στα γραφεία του ΚΕΒΕ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου χαρακτήρισε τη συνάντηση ενδιαφέρουσα, κατά την οποία αντάλλαξαν απόψεις, όπως είπε, για διάφορες πτυχές του πλαισίου πρότασης που έχει καταθέσει η κυβέρνηση σε σχέση με το συνταξιοδοτικό και το οποίο βρίσκεται στη φάση της συζήτησης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Ανέφερε ότι θέση του ΑΚΕΛ είναι πως η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού επιβάλλεται, αλλά θα πρέπει να γίνει με τέτοιους όρους, όπως είπε, «έτσι ώστε, χωρίς να αυξηθούν οι συνεισφορές, χωρίς να αυξηθεί το όριο αφυπηρέτησης, να μπορούμε να διασφαλίσουμε αξιοπρεπή εισοδήματα για τους συνταξιούχους, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν των αναγκών και των δυσκολιών της ζωής».

«Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όχι με την ανακατανομή των υφιστάμενων πόρων, αλλά θα πρέπει να γίνει με την ουσιαστική ενίσχυση των συντάξεων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από την ουσιαστική βελτίωση του πυλώνα μηδέν, δηλαδή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους σε σχέση με τους συνταξιούχους και άλλες ομάδες του πληθυσμού», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι στο πλαίσιο της συνταξιοδότησης «θα πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί μία σημαντική κατάκτηση των εργαζομένων που είναι τα ταμεία προνοίας» και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει μέσα από τη συζήτηση του όλου θέματος να δούμε πώς από τη μια βελτιώνουμε τα εισοδήματα και από την άλλη διασφαλίζουμε ότι και οι επόμενες γενιές θα έχουν να παίρνουν αξιοπρεπείς συντάξεις και όχι να οδηγηθούμε σε μείωση αυτών των συντάξεων».

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι ο δρόμος της συζήτησης - τουλάχιστον έτσι όπως φαίνονται σήμερα τα πράγματα – «είναι μακρύς, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που χρήζουν απάντησης, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης, πέρα από τα ζητήματα που η κάθε πλευρά ο κάθε συμβαλλόμενος έχει αναφορικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα που θέτει η κυβέρνηση».

Ανέφερε ότι μετά τη συνάντηση με το ΚΕΒΕ «είμαστε όλοι πιο σοφοί αναφορικά με το πού στέκει ο καθένας, πώς προσεγγίζει διάφορα ζητήματα».

«Το ΑΚΕΛ είναι πανέτοιμο για αυτήν την συζήτηση, όταν και εφόσον το θέμα έρθει στη Βουλή», ανέφερε και πρόσθεσε πως «είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσει η συζήτηση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και να βρεθούν λύσεις για το καλό των συνταξιούχων του συστήματος του συνταξιοδοτικού, έτσι ώστε να έχουμε ένα σύστημα που βοηθά τον κόσμο, αλλά δίνει και προοπτική για τις επόμενες γενιές».

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου αφού ευχαρίστησε τον ΓΓ του ΑΚΕΛ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου για συνάντηση, είπε ότι αντάλλαξαν απόψεις και το ΚΕΒΕ έθεσε τις θέσεις του, όπως αυτές ακόμη συζητούνται.

Ο κ. Σταύρου είπε ότι «όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση επιβάλλεται», αλλά «πρέπει να γίνει σωστά διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και πρόσθεσε πως το ΚΕΒΕ δεν θέλει οι εισφορές να αυξηθούν και το όριο συνταξιοδότησης να αλλάξει.

Ανέφερε ότι το Επιμελητήριο ζήτησε και περιμένει να λάβει κάποιες διευκρινήσεις από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «εις το τι συζητούμε».

Είπε ακόμη ότι έχουν ζητήσει από ξένους εμπειρογνώμονες, εκτός ΚΕΒΕ, «μια τεχνοκρατική μελέτη» και την περιμένουν εντός των ημερών και πρόσθεσε πως το ΚΕΒΕ θα καταλήξει στις τελικές, γραπτές του θέσεις, όταν και εφόσον έχει την τεχνοκρατική μελέτη.

«Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση, αλλά να γίνει σωστά να ξέρουμε πού πραγματικά καταλήγουμε για να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε χωρίς να τιμωρήσουμε κανέναν, ούτε τους συνταξιούχους του σήμερα, αλλά ούτε και του αύριο», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ είπε ότι «πρέπει να είμαστε σίγουροι, όπως είπε και ο φίλος ο Στέφανος, να ξέρουμε από πού θα καλυφθούν οι οποιασδήποτε έξτρα επιβαρύνσεις θα έχει αυτή η μεταρρύθμιση».

«Προσβλέπουμε ότι μέσα από τον διάλογο που θα συνεχιστεί θα βρεθούν τα ισοζύγια που πρέπει να βρεθούν για να δούμε όλη αυτή τη μεταρρύθμιση να γίνεται πράξη με τις σωστές διαστάσεις για το καλό όλων των εμπλεκομένων, είτε αυτοί είναι πρόσωπα είτε είναι θεσμοί».

Ερωτηθείς κατά πόσον υπήρξαν συγκλίσεις μεταξύ ΑΚΕΛ και ΚΕΒΕ στους βασικούς άξονες της μεταρρύθμισης και αν υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι δεν μπήκαν στη λογική να κάνουν διαπραγμάτευση καθώς δεν είναι δική τους δουλειά, αλλά δουλειά των κοινωνικών εταίρων.

«Αυτός που πρέπει να βοηθήσει έτσι ώστε να μπορέσουν να βρεθούν συγκλίσεις είναι η Κυβέρνηση, η οποία φέρνει το συγκεκριμένο πλαίσιο», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η σημερινή συνάντηση είχε τον χαρακτήρα της αλληλοενημέρωσης αναφορικά με το που στέκεται το ΚΕΒΕ και το ΑΚΕΛ στα βασικά εκείνα ζητήματα, ενώ αποφύγαμε, όπως είπε, «να μπούμε και σε τεχνικά ζητήματα, τα οποία «δεν είναι της ώρας, σε τέτοιου είδους συναντήσεις».

Πρόσθεσε ότι τα τεχνικά ζητήματα συζητούνται στο επίπεδο των κοινωνικών εταίρων και όταν το θέμα θα έρθει στην Βουλή «εκεί θα συζητήσουμε περαιτέρω».

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι έγινε περισσότερο μία χαρτογράφηση πεδίου αναφορικά με το πώς προσεγγίζει τα πράγματα το ΚΕΒΕ και πώς προσεγγίζει τα ζητήματα το ΑΚΕΛ.

Απαντώντας ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ είπε ότι είχαν «μία πολύ εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων» και έθεσε ο κάθε ένας τις σκέψεις του.

«Όλοι πιστεύουμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει με το σωστό τον τρόπο και σίγουρα χρειάζεται διάλογος για να καταλήξουμε εκεί πρέπει να καταλήξουμε», κατέληξε.

Σε παρατήρηση ότι στις τοποθετήσεις τους ακούστηκαν και συγκλίσεις σε κάποια ζητήματα, ο κ. Στεφάνου είπε ότι αυτό ήταν και μια συνεννόηση από την αρχή της συζήτησης ότι η συζήτηση αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού θα στηριζόταν πάνω στο σκεπτικό ότι «συζητούμε ένα σύστημα που δεν θα οδηγήσει στην αύξηση των συνεισφορών, πέραν από τη συμφωνία που υπάρχει μέχρι το 2039, αναφορικά με την αύξηση των συνεισφορών» και «δεύτερο δεν θα πάμε σε αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης, πέραν από την διευθέτηση που υπάρχει σε σχέση με την συζήτηση και τον συσχετισμό του θέματος με το προσδόκιμο ζωής».

Είπε ακόμη ότι το τρίτον είναι ότι «όλοι, λογικά σκεπτόμενοι» θα πρέπει να είναι ένα σύστημα το οποίο οικονομικά θα είναι βιώσιμο «γιατί δεν θέλουμε να καταρρεύσει οτιδήποτε και να μην έχουν οι επόμενες γενιές να πάρουν συντάξεις ή να μην παίρνουν αξιοπρεπείς συντάξεις».

«Αυτό ως γενικό πλαίσιο είναι κοινός τόπος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά με το ΚΕΒΕ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «από κει και πέρα το πώς θα εκφραστεί αυτό μέσα από τις συγκεκριμένες διευθετήσεις, τις αποφάσεις, ποιος, πώς και γιατί θα πληρώνει είναι κάτι το οποίο θα καθορίσει και το προς ποια κατεύθυνση θα πάει το όλο σύστημα».

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι σημαντικό για το ΑΚΕΛ είναι «πολύ σημαντικό να οδηγήσει η μεταρρύθμιση στην ενίσχυση των εισοδημάτων των συνταξιούχων» και πρόσθεσε πως σε αυτό είναι μέσα και ο πρώτος πυλώνας που έχει να κάνει με το ΤΚΑ, και ο πυλώνας μηδέν που έχει να κάνει με κοινωνική πολιτική και είναι και τα ταμεία προνοίας «που επίσης είναι μία πολύ σημαντική συνισταμένη».

Επιπλέον, ανέφερε ότι μέσα είναι και «κάποια άλλα ζητήματα, επιμέρους», που είναι σημαντικά, όπως είναι η μείωση του 12% για τη σύνταξη στο 63ο, τα θέματα για τους χήρους που έχουν χάσει τη γυναίκα τους πριν το 2018 και με το σκεπτικό ότι - και είναι η λογική και της κυβέρνησης στην πρόταση που καταθέτει - ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει απλά με την ανακατανομή των υφιστάμενων πόρων».

«Και νέοι πόροι θα πρέπει να μπουν μέσα έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτόν τον στόχο», πρόσθεσε.

Απαντώντας στην ίδια ερώτηση ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ είπε ότι αυτή η διαπίστωση, δεν βγήκε μέσα από τη συζήτηση ή ανταλλαγή απόψεων που είχαν, αλλά οι πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχτηκε από την αρχή η συζήτηση.

«Θέλουμε μία μεταρρύθμιση όπου αυτοί οι δύο πυλώνες που είναι η ηλικία συνταξιοδότησης και οι εισφορές δεν θα αλλάξουν, αλλά και θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα είναι βιώσιμο, θα είναι δίκαιο και χωρίς ασάφειες τις οποίες θα βρούμε μετά μπροστά μας», κατέληξε ο κ. Σταύρου.

Εξάλλου, σε ανακοίνωση το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι στη συνάντηση «υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή με ευρύτερες οικονομικές, δημοσιονομικές και εργοδοτικές προεκτάσεις».

Το ΚΕΒΕ αναφέρει επίσης ότι εξέφρασε την ανάγκη η μεταρρύθμιση να στηρίζεται σε πλήρη αναλογιστική και δημοσιονομική τεκμηρίωση, με σαφή εικόνα για το συνολικό κόστος, τις πηγές χρηματοδότησης και τις επιπτώσεις για τους ασφαλισμένους και τις επιχειρήσεις.

«Παράλληλα, επανέλαβε ότι στόχος θα πρέπει να είναι η μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς αύξηση των εισφορών, η διατήρηση της αναλογικότητας μεταξύ εισφορών και παροχών, καθώς και η διασφάλιση ενός σταθερού και προβλέψιμου κόστους για επιχειρήσεις και εργαζομένους», προσθέτει.

Επίσης, στην ανακοίνωση το ΚΕΒΕ αναφέρει πως «αναγνωρίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της επάρκειας του συνταξιοδοτικού συστήματος, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα θα πρέπει να είναι ομαλή, δίκαιη και να μην δημιουργεί νέες ανισορροπίες μεταξύ εργαζομένων, εισοδηματικών ομάδων και γενεών».

Πηγή: ΚΥΠΕ