Ημερίδα για το επιχειρηματικό οικοσύστημα της Κύπρου

Με επίκεντρο τις προοπτικές της νεανικής επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των νέων που επιδιώκουν να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε απόψε στην Πάφο ημερίδα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Πάφου.

Η ημερίδα, με θέμα «Χαρτογραφώντας το Επιχειρηματικό Οικοσύστημα της Κύπρου: Ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά επιχειρηματιών και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις», προσέλκυσε το ενδιαφέρον νέων, φοιτητών, επιχειρηματιών και εκπροσώπων φορέων, δημιουργώντας έναν χώρο ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων και ουσιαστικού διαλόγου για το μέλλον της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία και τη συμμετοχή του ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης των νέων ανθρώπων που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, να καινοτομήσουν και να αναπτύξουν νέες ιδέες. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Χριστοδούλου.

Στις παρεμβάσεις τους υπογράμμισαν τον ρόλο της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στην ανάπτυξη των νέων, αλλά και στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

Οι προοπτικές και οι προκλήσεις Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εισηγήσεις των ομιλητών, οι οποίοι μετέφεραν στους συμμετέχοντες γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικά παραδείγματα από τον χώρο της επιχειρηματικότητας. Η Δρ. Αριάνα Πολυβίου, Λέκτορας στο Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέλυσε τις εξελίξεις και τις προοπτικές του κυπριακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, εστιάζοντας στις δυνατότητες που διαμορφώνονται για τη νέα γενιά επιχειρηματιών.

Από την πλευρά του, ο Νεόφυτος Ζαχαρία, συνιδρυτής της εταιρείας Νεφέλης, παρουσίασε τη δική του επιχειρηματική διαδρομή, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας καινοτόμου επιχείρησης. Τη σημασία της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και των ευκαιριών που προσφέρονται στους νέους ανέδειξε ο Χριστόφορος Μαλέκος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Συνεργασιών του Junior Achievement Κύπρου, παρουσιάζοντας σχετικά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Εφόδιο για το επαγγελματικό μέλλον Μέσα από τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση ανέδειξε, παράλληλα, τη σημασία της ενημέρωσης και της επιχειρηματικής εκπαίδευσης ως εφοδίων για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές των νέων, ενώ μέσα από τον διάλογο αναπτύχθηκαν ιδέες και προβληματισμοί για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Πάφου ευχαρίστησε όλους τους ομιλητές, τους συμμετέχοντες και τους συνεργαζόμενους φορείς που συνέβαλαν στη διοργάνωση, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για συνέχιση δράσεων που ενδυναμώνουν τους νέους και ενισχύουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.