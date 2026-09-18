Standard and Poor's: Αναβάθμισε την αξιολόγηση Κύπρου στο Α , θετικές οι προοπτικές

Tις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε τοπικό και ξένο νόμισμα σε «A/A-1», από «A-/A-2», αναβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's, με τις προοπτικές να είναι σε θετικό ορίζοντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου, οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την πιθανότητα περαιτέρω βελτίωσης των εξωτερικών οικονομικών δεικτών της Κύπρου και ταχύτερης μείωσης των εξωτερικών ευπαθειών της μέσω της συνεχιζόμενης αποκλιμάκωσης του εξωτερικού χρέους.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο οίκος, η κυπριακή κυβέρνηση συνεχίζει να μειώνει το χρέος της, καθώς τα δημόσια έσοδα που προέρχονται από μια ανθεκτική οικονομία και μια ισχυρή αγορά εργασίας στηρίζουν σημαντικά δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Το καθαρό δημόσιο χρέος προβλέπεται να υποχωρήσει στο 31% του ΑΕΠ έως το 2029, από 97% του ΑΕΠ το 2020, ενώ τα δημοσιονομικά πλεονάσματα αναμένεται να διατηρηθούν σε επίπεδα άνω του 3% του ΑΕΠ κατά την περίοδο έως το 2029.

Η εξωτερική θέση χρέους της Κύπρου βρίσκεται επίσης σε πτωτική πορεία, χάρη στις ισχυρές εξαγωγές υπηρεσιών και τις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), συμπεριλαμβανομένων των επανεπενδυόμενων κερδών, οι οποίες αντισταθμίζουν σταθερά το υψηλό καθαρό κόστος εισαγωγών αγαθών και τις εκροές πρωτογενούς εισοδήματος.

Περιορισμένες οι επιπτώσεις πολέμου

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην Κύπρο είναι περιορισμένες. Ωστόσο, τονίζεται, οι διαταραχές είναι πιθανό να συνεχιστούν έως και το 2027, συμπεριλαμβανομένης μιας βραχυπρόθεσμης μείωσης του τουρισμού, πληθωριστικών πιέσεων και περαιτέρω διεύρυνσης του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών λόγω του αυξημένου κόστους εισαγωγών ενέργειας.

Όπως τονίζεται, η θετική προοπτική αντανακλά την πιθανότητα οι εξωτερικοί δείκτες της Κύπρου να ενισχυθούν περαιτέρω και οι εξωτερικές της ευπάθειες να μειωθούν ταχύτερα από ό,τι αναμένεται σήμερα, υποστηριζόμενες από τη συνεχιζόμενη μείωση της καθαρής εξωτερικής μόχλευσης.

Παρότι η Κύπρος καταγράφει ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, υποδεικνύεται, αυτά συνήθως υπερκαλύπτονται από τις καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), γεγονός που στηρίζει τη συνεχιζόμενη μείωση του εξωτερικού χρέους τα τελευταία χρόνια.

Ταυτόχρονα, αναμένεται ότι η οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει ισχυρή, οδηγώντας σε αυξημένα δημοσιονομικά έσοδα, τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω απομόχλευση του δημόσιου χρέους κατά τα επόμενα χρόνια.

Περαιτέρω αξιολογήσεις

Ο οίκος αναφέρει ότι ενδέχεται να αναθεωρήσει την προοπτική της Κύπρου σε σταθερή ή ακόμη και να υποβαθμίσει την πιστοληπτική της αξιολόγηση, εάν ένα εξωτερικό σοκ, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ασκήσει σημαντικές πιέσεις στη μικρή και ανοικτή οικονομία της χώρας, ανατρέποντας τη θετική πορεία των δημόσιων οικονομικών, της ανάπτυξης και των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων.

Αντίθετα, ο οίκος σημειώνει ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε αναβάθμιση της αξιολόγησης εάν οι εξωτερικές ευπάθειες της Κύπρου περιοριστούν περαιτέρω κατά τα επόμενα δύο χρόνια, μέσω ταχύτερης μείωσης του εξωτερικού χρέους ή διεύρυνσης της εξαγωγικής βάσης, ιδιαίτερα στους τομείς των επιχειρηματικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).