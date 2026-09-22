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Αχέλεια: Συνεργείο της ΑΗΚ μετά την ανατροπή σκυβαλοφόρου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Στο σημείο του ατυχήματος βρίσκεται συνεργείο της ΑΗΚ, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το σκυβαλοφόρο όχημα προσέκρουσε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σε πάσσαλο της ΑΗΚ και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο Αχέλειας προς Τίμη, στην επαρχία Πάφου.

Ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου ανταποκρίθηκε με ομάδα και όχημα διάσωσης, με σκοπό την αποπαγίδευση ατόμων από το ανατραπέν σκυβαλοφόρο. Τρία άτομα, τα οποία επέβαιναν στο όχημα, αποπαγιδεύτηκαν τελικά πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο για περίθαλψη.

 Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το σκυβαλοφόρο προσέκρουσε στον πάσσαλο και στη συνέχεια ανατράπηκε διερευνώνται.

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