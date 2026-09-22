Μπαράκ: Οι S-400 δεν αποτελούν ανυπέρβλητο πρόβλημα στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας

Στη συνεχιζόμενη διαδικασία στο αμερικανικό Κογκρέσο για το ζήτημα των κυρώσεων CAATSA και των ρωσικών S-400 αναφέρθηκε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπαράκ, δηλώνοντας ότι η χρήση ρωσικού αμυντικού συστήματος «δεν είναι απολύτως συμβατή» με τα αμερικανικά συστήματα. Παράλληλα, ανέφερε ότι συζητούνται τρόποι επίλυσης του ζητήματος, ακόμη και το ενδεχόμενο πώλησης ή μεταφοράς των S-400 αλλού, ενώ υποστήριξε ότι το θέμα δεν αποτελεί ανυπέρβλητο πρόβλημα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

Σε δηλώσεις του στο CNN Türk, ο Αμερικανός Πρέσβης και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία Τομ Μπαράκ χαρακτήρισε την Τουρκία «πολύ σημαντικό εταίρο» για τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι σήμερα στενότερες.

«Η Τουρκία είναι πολύ σημαντικός εταίρος για τον Πρόεδρό μας, για τον Αμερικανό Πρόεδρο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές προσπαθούν να διατηρούν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να προχωρούν σταδιακά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Συνεχίζεται η διαδικασία για CAATSA

Ερωτηθείς για τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Άγκυρας, ο Μπαράκ παρέπεμψε στο αμερικανικό Κογκρέσο για τις κυρώσεις CAATSA.

Όπως ανέφερε, «οι διαδικασίες στο Κογκρέσο για την CAATSA συνεχίζονται», σημειώνοντας ότι υπάρχουν και ζητήματα εμπιστευτικότητας για τα οποία δεν μπορούν ακόμη να δημοσιοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες.

Ο Αμερικανός Πρέσβης τόνισε ότι τα δεδομένα στην αμυντική βιομηχανία και στις στρατιωτικές υποδομές έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Η χρήση του ρωσικού συστήματος δεν είναι απολύτως συμβατή με το αμερικανικό σύστημα», δήλωσε, αναφερόμενος στους S-400.

Ο Μπαράκ ανέφερε ότι το Κογκρέσο πρέπει να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιλυθεί το ζήτημα των S-400.

Στη συνέχεια έθεσε ακόμη και συγκεκριμένα ενδεχόμενα για την τύχη του ρωσικού συστήματος.

«Θα πωληθεί; Θα παραδοθεί κάπου αλλού; Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά το συζητάμε», είπε.

Παρά τη διαφωνία για τους S-400, ο Τομ Μπαράκ υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν πρέπει να θεωρείται καθοριστικό για το σύνολο των σχέσεων ΗΠΑ–Τουρκίας.

«Δεν είναι ένα πολύ κρίσιμο πρόβλημα μέσα σε αυτή τη σχέση», ανέφερε, παραπέμποντας παράλληλα στην ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Αμερικανός Πρέσβης έκανε ειδική αναφορά στα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στο μαχητικό KAAN, σημειώνοντας ότι η Τουρκία διαθέτει πλέον σημαντικές δικές της δυνατότητες στον αμυντικό τομέα.

Ο Μπαράκ εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός για το γενικότερο κλίμα μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα παράσιτο στη σχέση μας», είπε, προσθέτοντας ότι Ερντογάν και Τραμπ διαθέτουν «πολύ καλή σχέση εργασίας».

Υποστήριξε ακόμη ότι η οικονομική συνεργασία και άλλοι τομείς των διμερών σχέσεων προχωρούν γρήγορα, ενώ χαρακτήρισε συνολικά θετική την προοπτική των αμερικανοτουρκικών σχέσεων.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ είπε χαρακτηριστικά ότι «ποτέ δεν είναι άνθρωπος που ικανοποιείται», αλλά είναι ιδιαίτερα πρόθυμος να προχωρήσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με την Τουρκία, προσθέτοντας ότι είναι γνωστό πως έχει πολύ καλή σχέση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Μπαράκ ανέφερε επίσης ότι Ουάσιγκτον και Άγκυρα συνεργάζονται και συζητούν για σειρά περιφερειακών ζητημάτων.

Μεταξύ αυτών κατονόμασε τη Γάζα, το Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία σημαντική φωνή για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι στη συγκεκριμένη συνέντευξη ο Τομ Μπαράκ δεν έκανε καμία αναφορά σε συνάντηση Ερντογάν–Τραμπ στη Νέα Υόρκη, ούτε δέχθηκε σχετική ερώτηση από το CNN Türk. Το πλήρες απόσπασμα που δημοσιεύθηκε περιλαμβάνει ερωτήσεις για τις διμερείς σχέσεις, τους S-400, την CAATSA και την περιφερειακή συνεργασία, αλλά όχι για επικείμενο τετ α τετ των δύο Προέδρων.

Ο ίδιος ο Μπαράκ είχε, πάντως, ανακοινώσει στις 17 Σεπτεμβρίου ότι Ερντογάν και Τραμπ θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, δήλωση που είχε μεταδοθεί τότε ως έκτακτη είδηση από το CNN Türk.

Πηγή: ΚΥΠΕ