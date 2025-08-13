Δ.Π.Χρυσοχούς :Όταν η παράδοση μιλάει… οι καρδιές ακούν

Μια βραδιά όπου η μουσική έγινε γέφυρα ανάμεσα στο Αιγαίο και την Κύπρο με μοναδικές φωνές που τιμούν την παράδοση μας διοργάνωσε ο Δ.Π.Χρυσοχούς. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση με τεράστια επιτυχία και στην παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η παραδοσιακή συναυλία «Αιγαίο μου και Κύπρος», στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου.

Στη σκηνή ανέβηκαν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες Αρετή Κετιμέ, Στέφανος Πελεκανής, Μιχάλης Χατζημιχαήλ και Δημήτρης Μεσημέρης, οι οποίοι συνοδεόμενοι από εξαίρετους μουσικούς, έδωσαν όλοι τον καλύτερο εαυτό τους, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία με ήχους και τραγούδια από το Αιγαίο και την Κύπρο.

Η προσέλευση του κόσμου αλλά και ο ενθουσιασμός του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Η συναυλία «Αιγαίο μου και Κύπρος» δεν ήταν απλώς μια μουσική εκδήλωση προσθέτει ο Δ.Π.Χρυσοχούς.

Ήταν μια υπενθύμιση ότι η παράδοση είναι ζωντανή, αρκεί να την τραγουδάμε και να την μοιραζόμαστε.

Ο Δ.Π.Χρυσοχούς ευχαρίστησε τους καταξιωμένους καλλιτέχνες για την καταπληκτική μουσική βραδιά που τους χάρισαν αλλά και όλο τον κόσμο που τους τίμησε με την παρουσία του.