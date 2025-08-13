Ελλάδα- Πυρκαγιές: Μάχη με συνεχείς αναζωπυρώσεις σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μεγάλες φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Χίο και Κεφαλονιά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους.

Με το πρώτο φως απογειώθηκαν τα εναέρια μέσα για να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στα Συχαινά Αχαΐας

Στα Συχαινά Αχαϊας, συνεχίζεται η τιτάνια προσπάθεια των πυροσβεστών να μην επεκταθούν οι εστίες και να μην φτάσει η φωτιά σε κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο υπάρχει νέα αναζωπύρωση και η κατάσταση είναι πλέον ανεξέλεγκτη, ενώ οι άνεμοι είναι πλέον πολύ ισχυροί.

Νωρίτερα, ήχησαν διαδοχικά 112 σε περιοχές στα Συχαινά.

Οι φλόγες είναι πολύ κοντά σε σπίτια και υποδομές.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή της Βούντενης, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση.

Επιχειρησιακά στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας αναφέρουν ότι δεν έχουν συναντήσει παρόμοια κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία 30 χρόνια.

Μάχη με αναζωπυρώσεις στην Κάτω Αχαΐα

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Κάτω Αχαΐα.

Αυτή τη στιγμή, έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση των ζημιών που σημειώθηκαν στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Αντιδήμαρχος Κάτω Αχαΐας, ανέφερε στο ΕΡΤΝews ότι το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αχαΐα έχει τεθεί υπό έλεγχο και πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων».

Νέα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις στην Πρέβεζα

Δύσκολες ώρες για τον δήμο Ζηρού στην Πρέβεζα, που έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην περάσει η φωτιά από την Παλιά στη Νέα Φιλιππιάδα, ενώ ήδη έχει εκκενωθεί το χωριό.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης.

Αυτή τη στιγμή, επιχειρούν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

Σε δύο μέτωπα δίνουν τη μάχη οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα. Με το πρώτο φως άρχισαν να πετούν εναέρια μέσα και να κάνουν ρίψεις νερού την ώρα που στην περιοχή πνέου ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ, ενισχύοντας τις φλόγες και δυσχεραίνοντας την προσπάθεια κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Νέο μήνυμα από το 112 για την εκκένωση τεσσάρων οικισμών στην Πρέβεζα, λόγω της έκτασης που έχει πάρει η πυρκαγιά, εστάλη πριν από λίγη ώρα. Πρόκειται για τα χωριά Κλεισούρα, Δρυμώνα, Άνω Δρυμώνα και Βαθύ, οι κάτοικοι των οποίων καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Αναζωπύρωση στο Γυμνότοπο Πρέβεζας

Στο Γυμνότοπο Πρέβεζας εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργά μέτωπα.

Οι πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να απομακρύνουν τους κατοίκους.

Αυτή τη στιγμή, στο σημείο δεν υπάρχει η συνδρομή των εναέριων μέσων.

Αναζωπυρώσεις στη Ζάκυνθο

Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος, στον Παντοκράτορα, στη Ζάκυνθο. Η φωτιά καίει στην κορυφογραμμή του Παντοκράτορα. Αυτή την ώρα επί τόπου επιχειρούν δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor και ένα ελικόπτερο, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης.

Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη αναζωπύρωση στη Ζάκυνθο μεταξύ Κοιλιωμένου και Έξω Χώρας.

Η νύχτα ήταν δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη ώστε να εμποδίσουν τη φωτιά να φτάσει στα πρώτα σπίτια της Λιθακιάς. Σε τρεις περιπτώσεις εφαρμόστηκε η μέθοδος του αντιπυρ, που απέδωσε, αποσοβώντας την είσοδο της πυρκαγιάς στον οικισμό.

Το πρωί υπήρξε αναζωπύρωση στον Αγαλά από καύση ελαστικών, ενώ στο Κερί η φωτιά έχει πλέον σβήσει και οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους, μετά την απομάκρυνσή τους κατόπιν μηνύματος του 112.

Τόσο στη Λιθακιά όσο και στο Κερί καταλυτικό ρόλο έπαιξε η χρήση της τεχνικής αντιπύρ.

Η ηλεκτροδότηση στη Λιθακιά έχει αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας, η οποία είχε μείνει χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουν ήδη καταστραφεί περίπου 15.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων.

