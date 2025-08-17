Η Πάφος ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Pafos Aphrodite Festival 2025

Το Pafos Aphrodite Festival 2025 παρουσιάζει ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα της όπερας: την εκρηκτική Carmen του Georges Bizet. Εκατόν πενήντα χρόνια μετά την πρώτη της παράσταση στην Opéra-Comique του Παρισιού, η Carmen συνεχίζει να συγκλονίζει και να συγκινεί το κοινό ανά τον κόσμο και φέτος θα μαγέψει το κυπριακό κοινό στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι δύο παραστάσεις στο πλαίσιο του 23ου Pafos Aphrodite Festival, θα παρουσιαστούν από το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία λυρικού δράματος κάτω από τον έναστρο ουρανό της Πάφου.

Όπως αναφέρεται, η διαχρονική δημοφιλία της Carmen δεν οφείλεται μόνο στις ακαταμάχητες μελωδίες – όπως η Habanera και η Toreador – αλλά και στην τολμηρή θεματολογία της.

Μέσα από την ιστορία της ανεξάρτητης και ανυπότακτης ηρωίδας, που διεκδικεί το δικαίωμα να αγαπά και να ζει ελεύθερα, η όπερα θέτει ερωτήματα για τη μοίρα, την ελευθερία, το πάθος και τα όρια της ανθρώπινης επιθυμίας. Πρόκειται για ένα έργο που, παρά την εποχή του, μεταφέρει μηνύματα που παραμένουν επίκαιρα και σήμερα, αγγίζοντας τις καρδιές των θεατών κάθε ηλικίας.

Η σκηνή που στήνεται μπροστά από το επιβλητικό Κάστρο της Πάφου, με τη θάλασσα να δημιουργεί το φυσικό της σκηνικό, ενισχύει, προστίθεται στην ανακοίνωση, την αίσθηση του ρομαντισμού και της θεατρικής έντασης, μετατρέποντας την παρακολούθηση της όπερας σε μιαν εμπειρία που μένει αξέχαστη.

Η πώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster Κύπρου και σε όλα τα καταστήματα ACS.