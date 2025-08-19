Πανέτοιμοι οι Παφίτες ξεκινούν για το Μαρακανά των Βαλκανίων

Η Πάφος F.C. θα κυνηγήσει την υπέρβαση στις 10 απέναντι στον φημισμένο Ερυθρό Αστέρα με φόντο να φτάσει στα αστέρια...!!!!

Στο Βελιγράδι βρίσκεται από τη Δευτέρα η Πάφος F.C. ενόψει της αποψινής της αναμέτρησης (22:00) στο Στάδιο Ράικο Μίτιτς με τον Ερυθρό Αστέρα για τα play-offs του UEFA Champions League.

Ο επαναληπτικός αγώνας θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου, επίσης στις 22:00, στο Στάδιο Αλφαμέγα.

Στόχος της Πάφου είναι να γίνει η 3η κυπριακή ομάδα μετά την Ανόρθωση και τον ΑΠΟΕΛ που θα συνεχίσει την πορεία της στο Champions League, μετά τους προκριματικούς γύρους.