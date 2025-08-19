Τι είναι το selfie therapy και γιατί κάνει θραύση στο instagram

Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων όσον αφορά τις φωτογραφίες: αυτοί που νιώθουν άνετα να βγάζουν selfies φυσικά, κάτι που όλοι βλέπουμε να βγαίνει εκπληκτικά καλά, και αυτοί που ντρέπονται να το κάνουν. Η αμηχανία του να βρεθούμε μπροστά στην κάμερα μπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στην προσωπική αυτοεκτίμηση όσο και στα έργα στα οποία συμμετέχουμε. Η λήψη φωτογραφιών μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία προσωπικών δεσμών σε διάφορες καταστάσεις και, ταυτόχρονα, να συμβάλει στην αποδοχή της δικής μας εικόνας για τον εαυτό μας.

Το αίσθημα ότι δεν είμαστε φωτογενείς είναι αρκετά συνηθισμένο και αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι η αντίληψή μας για τον εαυτό μας δεν ταιριάζει με την εικόνα που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Αυτό συμβαίνει επειδή ο καθρέφτης αντανακλά μια ανεστραμμένη εικόνα του εαυτού μας, ενώ οι φωτογραφίες δείχνουν πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Επομένως, όταν βλέπουμε μια φωτογραφία, τη βρίσκουμε περίεργη επειδή δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτήν την οπτική γωνία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άλλοι μας βλέπουν όπως πραγματικά είμαστε, χωρίς αυτή την αντιστροφή.

Πολλές φορές, όταν τραβάμε φωτογραφίες με το κινητό τηλέφωνο, φαινόμαστε πιο άνετα επειδή φαίνεται σαν καθρέφτης. Ωστόσο, ορισμένες κάμερες τηλεφώνων αντιστρέφουν την εικόνα όταν την αποθηκεύουν στη συλλογή, κάτι που μπορεί να μας κάνει να φαινόμαστε ξανά περίεργοι. Αυτό απαντά στην ερώτηση που μπορεί να έχετε κάνει στον εαυτό σας πολλές φορές: αλλά δεν φαινόμουν «τόσο άσχημα» στην κάμερα του τηλεφώνου; Για να ξεπεράσετε αυτό το συναίσθημα, συνιστάται να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου ή να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία αργότερα για να αντιστρέψετε την εικόνα και να τη δείτε όπως έχουμε συνηθίσει.

Ένας άλλος λόγος που συχνά νιώθουμε δυσαρεστημένοι με τις φωτογραφίες μας είναι επειδή έχουμε μια ιδανική εικόνα για τον εαυτό μας. Αφιερώνουμε πολύ χρόνο αναλύοντας την εμφάνισή μας στον καθρέφτη και έχουμε την τάση να φανταζόμαστε τον εαυτό μας με μια τελειότητα που σπάνια αντέχει στην πραγματικότητα λόγω φυσικών αλλαγών στο σώμα μας. Συχνά, εστιάζουμε σε λεπτομέρειες που οι άλλοι δεν παρατηρούν καν ή δεν θεωρούν τόσο σημαντικές όσο εμείς.

Η θεραπεία με selfie μπορεί να είναι σημαντική για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, μας βοηθά να αναγνωρίσουμε και να εξοικειωθούμε με την πραγματική μας εικόνα, αμφισβητώντας την ιδανική εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Δεύτερον, μη τραβώντας φωτογραφίες του εαυτού μας, κινδυνεύουμε να «εξαφανιστούμε» από τις δικές μας αναμνήσεις και εμπειρίες, καθώς οι φωτογραφίες αποτελούν έναν σημαντικό τρόπο καταγραφής της ιστορίας και των στιγμών μας.

Πηγή: huffingtonpost.gr / domestika.org