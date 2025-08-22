Υπό πλήρη έλεγχο η δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Δρούσειας.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Δρούσειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου, 2025, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Δρούσειας της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 10:49 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:07 αφού έκαψε έκταση 0,5 δεκαρίου με άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 3 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.