ΕΒΕΠ: Αναμενόμενα τα προβλήματα στον δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς

Αναμενόμενα είναι να προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα σχετικά με την νέα καθυστέρηση που θα προκύψει μετά την προσφυγή της εταιρείας ΑΚΤΩΡ στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για το έργο του νέου δρόμου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, μέχρι να παρθεί η απόφαση , ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Γιώργος Μάης.

Ο κ. Μάης κληθείς να σχολιάσει την νέα καθυστέρηση που αναμένεται να προκύψει μετά την προσφυγή της εταιρείας ΑΚΤΩΡ στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για το έργο του νέου δρόμου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, υπενθύμισε ότι το ΕΒΕ είχε προσπαθήσει να πείσει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να βρούν ένα τρόπο για να μην φτάσουμε στην ακύρωση του συμβολαίου.

Δυστυχώς είπε, για λόγους νομικούς περισσότερο και κανονισμών οι οποίοι διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις φαίνεται, ότι δεν έγινε κατορθωτό να γίνει αυτό.

Ο κ. Μάης εκτιμά πως αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα ήταν αναμενόμενα λέγοντας πως και το Υπουργείο τα γνώριζε. Επεσήμανε επίσης πως είναι λογικό ένας εργολήπτης του οποίου αφαιρείται το έργο για τους λόγους που του έχουν αναφερθεί, να προβάλει και αυτός τους ισχυρισμούς του για να προσπαθήσει, είτε να αποκομίσει κάποια οφέλη, είτε να λιγοστέψει τις εις βάρος του απαιτήσεις.

Ο κ. Μάης σημείωσε πως έστω και εάν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο έχοντας υπόψη τις τακτικές που ακολουθούνται από πλευράς εργοληπτών θα υπάρξει και δεύτερη και τρίτη προσφυγή.Δεν ξέρω είπε, « πόσο θα κρατήσει αυτό και πόσο μελετημένα, έχει γίνει από τις αρχές του Κράτους η στρατηγική για να υπερπηδηθούν αυτά τα προβλήματα τα οποία ήταν και θα είναι πάντα αναμενόμενα», κατέληξε.

