Λάλησε ο Χασαπόπουλος: Ο Αβέρωφ είπε στον Οδυσσέα ότι θα στηρίξει ΑΛΜΑ, για να πλήξει την Αννίτα (βίντεο)

Βίντεο με αποκαλύψεις του Ανδρέα Χασαπόπουλου κυκλοφόρησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με τον άλλοτε στενό συνεργάτη του Οδυσσέα Μιχαηλίδη να αναφέρει ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου υποσχέθηκε ότι θα στηρίξει το ΑΛΜΑ στις βουλευτικές εκλογές με στόχο να πλήξει την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

«Πριν διακόψουμε τις σχέσεις μας», αναφέρει ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, «ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης μου εκμυστηρεύτηκε ότι το κίνημα ΑΛΜΑ θα πάει καλά, διότι μας υποστηρίζει και ο Αβέρωφ Νεοφύτου επειδή θέλει να κάνει ζημιά της Αννίτας Δημητρίου ώστε να επανέλθει ο ίδιος στο κόμμα».

Στη συνέχεια ο Ανδρέας Χασαπόπουλος αποκαλύπτει ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης του ανέφερε ότι έκλεισε συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου για να κατέλθει με το ψηφοδέλτιο του «ΑΛΜΑ» αλλά δεν θα ανακοινωθεί τώρα. «Αυτά μου τα είπε», συμπλήρωσε ο κ. Χασαπόπουλος, «όταν ακόμα είχαμε πολύ στενές σχέσεις και μου εκμυστηρευόταν τα πάντα».