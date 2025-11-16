Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λάλησε ο Χασαπόπουλος: Ο Αβέρωφ είπε στον Οδυσσέα ότι θα στηρίξει ΑΛΜΑ, για να πλήξει την Αννίτα (βίντεο)

«Όσα μου εκμυστηρεύτηκε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Έκλεισε συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου»

 

Βίντεο με αποκαλύψεις του Ανδρέα Χασαπόπουλου κυκλοφόρησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με τον άλλοτε στενό συνεργάτη του Οδυσσέα Μιχαηλίδη να αναφέρει ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου υποσχέθηκε ότι θα στηρίξει το ΑΛΜΑ στις βουλευτικές εκλογές με στόχο να πλήξει την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

«Πριν διακόψουμε τις σχέσεις μας», αναφέρει ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, «ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης μου εκμυστηρεύτηκε ότι το κίνημα ΑΛΜΑ θα πάει καλά, διότι μας υποστηρίζει και ο Αβέρωφ Νεοφύτου επειδή θέλει να κάνει ζημιά της Αννίτας Δημητρίου ώστε να επανέλθει ο ίδιος στο κόμμα».

Στη συνέχεια ο Ανδρέας Χασαπόπουλος αποκαλύπτει ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης του ανέφερε ότι έκλεισε συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου για να κατέλθει με το ψηφοδέλτιο του «ΑΛΜΑ» αλλά δεν θα ανακοινωθεί τώρα. «Αυτά μου τα είπε», συμπλήρωσε ο κ. Χασαπόπουλος, «όταν ακόμα είχαμε πολύ στενές σχέσεις και μου εκμυστηρευόταν τα πάντα».

 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΑΛΜΑΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

