Εικόνες από το Παφίτικο κολοκάσι

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Εξαιρετικές εικόνες από το Παφίτικο κολοκάσι στην Εμπα της Πάφου, κατέγραψε η μελετήτρια της παράδοσης Άννα Τσέλεπου.

Όπως αναφέρει το κολοκάσι χρειάζεται ακριβώς 9 μήνες για να δώσει καρπό. Μια κανονική γέννα δηλαδή.

Φυτεύεται τον Μάρτιο και ήδη έχουμε το πρώτο κολοκάσι, όπως αναφέρει.

Προσθέτει επίσης πως απαραιτήτως ποτίζεται με "νερό της αυλατζιάς" από τους λάκκους που υπάρχουν στα κτήματά των αγροτών μας .

Η μεγαλύτερη του όμως ευλογία συνεχίζει,  είναι το γεγονός ότι φυλάγεται στο χώμα που φυτρώνει έτσι ώριμο όπως είναι και έτσι ο γεωργός " βγάζει " απο την γη την ποσότητα που θα πουλήσει. Μπορεί να φυλαχθεί και μέχρι τον Φλεβάρη, καταλήγει η κ.Τσέλεπου.

