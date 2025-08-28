Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Με νέα συστήματα αεράμυνας εξοπλίζεται ο τουρκικός στρατός

Ο Πρόεδρος Ερντογάν, κατά την ομιλία του, δήλωσε  ότι με το «Çelik Kubbe», η Τουρκία «περνάει σε διαφορετική κατηγορία στην αεράμυνα».

Η τουρκική αμυντική εταιρεία ASELSAN παρέδωσε 47 συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και ηλεκτρονικού πολέμου στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, μετέδωσε το Trt Haber.

Όπως αναφέρεται, η παράδοση αυτή αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ολοκλήρωση του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας της Τουρκίας, γνωστού ως «Çelik Kubbe» (Σιδερένιος Θόλος).

Σύμφωνα με το Trt Haber, η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε παρουσία του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το συνολικό κόστος των συστημάτων που εντάχθηκαν στο τουρκικό οπλοστάσιο υπερβαίνει τα 460 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, με την προσθήκη αυτή ολοκληρώνονται τα στρώματα αεράμυνας χαμηλού, μεσαίου και υψηλού υψομέτρου της χώρας.

Παράλληλα με την παράδοση, εγκαινιάστηκαν και 14 νέες εγκαταστάσεις της ASELSAN, οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα της εταιρείας κατά 40%. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις θα παράγονται εγχώρια κρίσιμα προϊόντα, από τεχνολογίες προηγμένων υλικών μέχρι συστήματα οπτικής απεικόνισης.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης, τέθηκε επίσης ο θεμέλιος λίθος για τη νέα Τεχνολογική Βάση Oğulbey, η οποία περιγράφεται ως η νέα αμυντική βάση της Άγκυρας.

ΚΥΠΕ

