Εύλογα ερωτηματικά προκάλεσε το πόρισμα της ATF - Τι είπαν και τι δεν είπαν οι Αμερικανοί

Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Πέμπτης το πόρισμα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων της ATF θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για διαφάνεια και δημοσιοποίηση κάθε έκθεσης. Για άλλη μία φορά αυτό που ξεκάθαρα διαπιστώνεται από το σύνολο της κοινωνίας είναι ότι μπήκε τόσο ψηλά ο πήχης για το πολυαναμενόμενο πόρισμα αλλά στην τελική αρκεί λίγο η κοινή λογική για να αμφισβητήσει ή καλύτερα να προβληματιστεί για σειρά από ευρήματα της ομάδας αυτής. Από την πρώτη στιγμή το αφήγημα με τα δύο μισοκαμένα αποτσίγαρα προκαλεί διάφορα σχόλια, με τον κόσμο να μην πείθεται. Είναι δυνατόν, μετά από τόσο χρόνο που έχει παρέλθει και ενώ όλα έγιναν στάχτη και αποκαΐδια, τα επίμαχα αποτσίγαρα να έμειναν εκεί άθικτα;

Άλλα στα Αγγλικά, άλλα στα Ελληνικά

Προσπαθώντας με τέχνασμα να επικεντρώσει την κοινή γνώμη σε εκείνα που ήθελε η ίδια να αναδειχθούν από το πόρισμα, η κυβέρνηση επέλεξε έναν συγκεκριμένο τρόπο να το δώσει στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, δόθηκαν δύο αρχεία-εκθέσεις στο κοινό. Το πρώτο αφορούσε το σύνολο της έκθεσης των Αμερικανών το οποίο είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα και αποτελείται από συνολικά 46 σελίδες. Ταυτόχρονα όμως, δόθηκε και ένα κείμενο με την επισήμανση «συνοπτικό» το οποίο είναι γραμμένο στα Ελληνικά και αριθμεί μόλις 10 σελίδες. Εκ των πραγμάτων, από τηΝ πρώτη στιγμή οι περισσότεροι επικεντρώθηκαν σε αυτά που αναφέρονταν μόνο στη σύνοψη και όχι στο σύνολο του πορίσματος. Είναι πάντως άξιο απορίας και χρήζει απάντησης από την κυβέρνηση ποιος είναι αυτός που συνέταξε το ελληνικό κείμενο-σύνοψη και με ποια κριτήρια αποφάσισε τι θα περιληφθεί σε αυτό και τι όχι!

Διαβάζοντας την αγγλική και αυθεντική εκδοχή, διαπιστώνει κανείς ότι επιμελώς αυτός που συνέταξε την ελληνική σύνοψη άφησε πίσω συγκεκριμένα κομμάτια με τα οποία δεν θα ήθελε να ασχοληθούμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σημείο 70 του αγγλικού κειμένου ότι γίνεται ξεκάθαρη αναφορά για ύπαρξη σκουπιδότοπου κοντά στο σημείο μηδέν που είναι εξαφανισμένο στην ελληνική «σύνοψη». Επίσης χαρακτηριστική περίπτωση αναφοράς που δεν μπήκε στη «σύνοψη» είναι το σημείο όπου οι εμπειρογνώμονες σημειώνουν πως χρησιμοποίησαν μεγεθυντικό φακό… ενώ λίγο πιο πέρα «επιπλέον γόπες εντοπίστηκαν σε απόσταση μερικών μέτρων από την περιοχή ανάφλεξης, ωστόσο ήταν άκαυτες, όπως και η βλάστηση που βρισκόταν ακριβώς δίπλα τους».

Όσον αφορά το επίμαχο σημείο για τις γόπες, η αναφορά στα Αγγλικά χρησιμοποιεί τέτοιο λεκτικό που αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει πιθανότητα αμφισβήτησης. Στο σημείο 80 λέει μάλιστα ότι «αν και εντοπίστηκαν αρκετές γόπες τσιγάρων κοντά στην προσδιορισμένη περιοχή ανάφλεξης, πολλές από αυτές δεν εμφάνιζαν θερμική βλάβη και θεωρείται πιθανό είτε να τοποθετήθηκαν στην περιοχή μετά την πυρκαγιά είτε να ήταν ήδη παρούσες κατά την εκδήλωσή της αλλά δεν υπέστησαν ζημιές. Οι γόπες τεκμηριώθηκαν φωτογραφικά», για να προστεθεί στα επόμενα σημεία ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τα στοιχεία και τις μαρτυρίες, η υπόθεση τυχαίας απόρριψης αναμμένου τσιγάρου δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Εξαιρετικά ενδιαφέρον επίσης ότι από το ελληνικό κείμενο-σύνοψη απουσιάζει η τελική αναφορά της έκθεσης των Αμερικάνων, δηλαδή το σημείο 103 που αναφέρει ότι «η πυρκαγιά κατατάσσεται ως ατύχημα».

Αλλοιωμένη σκηνή;

Από τα βασικά ερωτήματα που θέτει το κοινό είναι πώς κατάφεραν να εντοπίσουν τα αποτσίγαρα εκεί τόσες μέρες μετά, όταν ακριβώς δίπλα είναι όλα στάχτη και αποκαΐδια, ενώ έχουν ριχθεί και τόνοι νερό για να σβήσει η φωτιά. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε στις 23 Ιουλίου του 2025 και η ομάδα της ATF, που επισκέφθηκε το σημείο για να περισυλλέξει στοιχεία και να πραγματοποιήσει επιτόπιες έρευνες, πήγε στη Μαλλιά στις 7 Αυγούστου, δηλαδή 15 μέρες αργότερα, με όλα όσα μεσοβάλησαν εκείνο το διάστημα. Όλο αυτό το διάστημα η σκηνή που αποτελούσε το «σημείο μηδέν» της εκδήλωσης της φονικής πυρκαγιάς ήταν ανοιχτή. Μάλιστα από εκεί πέρασε από την πρώτη στιγμή η Αστυνομία με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού να διεξαγάγουν εκεί επιτόπιες έρευνες. Παρόμοιες έρευνες στο ίδιο σημείο από την πρώτη κιόλας μέρα έκανε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ταυτόχρονα, επίσης από το ίδιο σημείο, πέρασαν δεκάδες δημοσιογράφοι για να καταγράψουν σε ρεπορτάζ το «σημείο μηδέν», ενώ είναι δεδομένο ότι από εκεί, πόσο μάλιστα στην άκρη του δρόμου που αναφέρει το πόρισμα, πέρασαν και αρκετοί πολίτες για να δουν από πού ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά.

Δεν μας είπαν για ευθύνες

Ψηλώνοντας τον πήχη των προσδοκιών όπως τον είχε ανεβάσει η κυβέρνηση, θα ανέμενε κανείς να υπάρχουν αναφορές στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων ως προς τις πιθανές ευθύνες. Αντιθέτως, επιβεβαιώθηκε αυτό που από την πρώτη στιγμή καταγράψαμε, ότι δηλαδή η συγκεκριμένη ομάδα δεν έχει ούτε τέτοιες αρμοδιότητες ούτε τέτοια γνώση ούτε καν τέτοιες εντολές. Ουσιαστικά η έκθεση της ATF είναι μία έκθεση γεγονότων βασισμένη κυρίως στις αναφορές όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων συν επιπλέον κάποιες προσωπικές συνεντεύξεις που έκαναν οι ίδιοι.