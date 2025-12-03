Πόσα κερδίζουν οι κατασκευαστές ανά αυτοκίνητο;

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία διανύει ένα από τα πιο απαιτητικά έτη της τελευταίας δεκαετίας, καθώς η κερδοφορία έχει μειωθεί και οι πιέσεις από τον ανταγωνισμό εντείνονται.

Νέα ανάλυση του Center of Automotive Management (CAM) καταγράφει σημαντική πτώση των λειτουργικών εσόδων στους εννέα μεγαλύτερους ομίλους. Για την ακρίβεια, ελάχιστοι κατασκευαστές καταφέρνουν να διατηρούν επιδόσεις πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου.

Η μέση τιμή των κερδών προ φόρων και τόκων αυτών των 9 εταιρειών υποχωρεί στο 5,5% από το 7,8% που ήταν πριν 12 μήνες, ενώ οι σωρευτικές λειτουργικές επιδόσεις μειώνονται κατά 29%.

Παρά το σχεδόν στάσιμο επίπεδο πωλήσεων και εσόδων, η κερδοφορία διαβρώνεται, ιδιαίτερα για τις καθιερωμένες μάρκες που βρίσκονται στο επίκεντρο ενός διεθνούς πολέμου τιμών.

Στο premium τμήμα της αγοράς, η BMW και η Mercedes-Benz εξακολουθούν να αποτελούν τους πιο ανθεκτικούς παίκτες. Η πρώτη καταγράφει το υψηλότερο κέρδος ανά αυτοκίνητο, περίπου 4.500 ευρώ, ενώ η δεύτερη ακολουθεί με 3.200 ευρώ.

Ωστόσο, και οι δύο βλέπουν αισθητή πτώση: 18% για την BMW και 55% για τη Mercedes-Benz σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας τις πιέσεις που δέχεται ακόμη και η premium κατηγορία.

Πολύ πιο βαριά είναι η εικόνα για το Volkswagen Group, του οποίου το κέρδος ανά αυτοκίνητο μειώνεται κατά 58% και διαμορφώνεται στα 819 ευρώ. Η χαμηλή -συγκριτικά- ζήτηση στην κινεζική αγορά και η υποχώρηση στην Ευρώπη επιβαρύνουν τα αποτελέσματα, ενώ οι υψηλές δαπάνες για ηλεκτροκίνηση και λογισμικό συμπιέζουν την απόδοση.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει η Toyota με κέρδη προ φόρων και τόκων στο 8,4% και 7,1 εκατομμύρια πουλημένα οχήματα.

Ακολουθεί η Volkswagen με 6,6 εκατομμύρια και η General Motors με 4,6 εκατομμύρια, ενώ το Hyundai Motor Group έχει παραδώσει 4,3 εκατομμύρια μονάδες. Παρά την οριακή αύξηση 0,5% σε κύκλο εργασιών, η παραγωγή και η ζήτηση παραμένουν στάσιμες, την ώρα που η κερδοφορία υποχωρεί.

Οι αναλυτές δεν βλέπουν άμεση αποκλιμάκωση. Ο ανταγωνισμός στα ηλεκτρικά εντείνεται, η ζήτηση στην Ευρώπη και την Κίνα παραμένει ασταθής και οι στόχοι κερδοφορίας για το 2025 απειλούνται για πολλούς ομίλους, οι οποίοι στηρίζονται πλέον κυρίως σε περικοπές κόστους.

Το CAM εκτιμά ότι ο κλάδος εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου το χαμηλότερο επίπεδο κερδών και ο ολοένα μεγαλύτερος επενδυτικός φόρτος αναδιαμορφώνουν τα όρια αντοχής ακόμη και των πιο ισχυρών αυτοκινητοβιομηχανιών.

