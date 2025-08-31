ΣΙΚΑΠ: Σοβαρότατο πρόβλημα στο Αεροδρόμιο Πάφου με την έλλειψη προσωπικού της Swissport

Το θέμα του προβλήματος που έχει προκύψει στον αερολιμένα Πάφου με την έλλειψη προσωπικού από πλευράς της Swissport που διαχειρίζεται περίπου το 90% των πτήσεων στο Αεροδρόμιο Πάφου, εγείρει με ανακοίνωση του ο πρόεδρος του ΣΙΚΑΠ και αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου .

Σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου η Swissport διαχειρίζεται περίπου το 90% των πτήσεων στο Αεροδρόμιο Πάφου και αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα έλλειψης προσωπικού, που έχει άμεσο αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των πτήσεων και κατ’ επέκταση στην εικόνα της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού.

Το προσωπικό σημειώνει, εργάζεται σε εξαντλητικούς ρυθμούς με συνεχείς υπερωρίες, γεγονός που όχι μόνο δημιουργεί ανθρώπινη πίεση, αλλά και αυξάνει τα λάθη, τις καθυστερήσεις, την ταλαιπωρία και την ασφάλεια των τουριστών.

Οι καθυστερήσεις στη φόρτωση και εκφόρτωση αποσκευών καθώς και στην εξυπηρέτηση των πτήσεων είναι καθημερινό φαινόμενο, σημειώνει, προκαλώντας έντονα παράπονα από τους επισκέπτες.

Επεσήμανε επίσης, πως έχει δεχθεί παράπονα από το ίδιο το προσωπικό της εταιρείας, το οποίο εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνθήκες εργασίας.

Παράλληλα, αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη εκφράσει γραπτώς τα παράπονά τους προς τα κεντρικά γραφεία εξυπηρέτησης των αεροδρομίων, καταδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το πρόβλημα σημειώνει δεν είναι της Αστυνομίας, αλλά είναι ξεκάθαρα θέμα της εταιρείας που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό των πτήσεων, καθώς και της πολιτείας που πρέπει να επιβάλει λύσεις.

Είναι ξεκάθαρο τονίζει, ότι η Swissport οφείλει να προβεί άμεσα σε εργοδότηση επιπλέον προσωπικού, με καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία. Προσθέτει ακόμη πως τα αρμόδια Υπουργεία οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα σε διαδικασίες απελευθέρωσης βίζας για εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες, καθώς η ζήτηση δεν μπορεί να καλυφθεί με το υφιστάμενο εργατικό δυναμικό.

Οι εργασίες επέκτασης του αεροδρομίου σημειώνει σε αυτήν την περίοδο αιχμής του τουρισμού προκαλούν σοβαρό κυκλοφοριακό χάος και επιβαρύνουν την ήδη δύσκολη κατάσταση, προσθέτοντας πως απαιτείται καλύτερος συντονισμός, ώστε να μην πλήττεται η τουριστική εικόνα της Πάφου.

Ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε πως το αεροδρόμιο αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου χιλιάδων τουριστών και τον πυρήνα της οικονομίας της Πάφου δηλώνοντας πως ως εκ τούτου δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

Κάλεσε τέλος τους αρμόδιους να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να δώσουν ουσιαστικές λύσεις, πριν το πρόβλημα λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.