Το αργότερο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η παραλαβή σταφυλιών στο ΣΟΔΑΠ

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται το αργότερο η παραλαβή σταφυλιών στο ΣΟΔΑΠ για το 2025, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Γιάγκο Τσίβικο.

Σε δηλώσεις του ο κ. Τσίβικος ανέφερε ότι η παραγωγή φέτος είναι περιορισμένη και χαμηλή λόγω του καύσωνα και της ανομβρίας που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας πως η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, στα κρασοχώρια της Λεμεσού στα οποία καταστράφηκαν 5.000 δεκάρια αμπελώνες , αλλά και της χιονόπτωσης που προκλήθηκε στον Μάιο στην περιοχή Παναγιάς.

Όλα αυτά συνέχισε, συντέλεσαν στο να είναι μια ιδιάζουσα χρονιά φέτος, με μειωμένη παραγωγή.

Επεσήμανε επίσης πως εξαιτίας αυτού του γεγονότος ο ΣΟΔΑΠ θα παραλάβει μικρότερες ποσότητες.

Αναφορικά με τις τιμές ο κ. Τσίβικος σημείωσε πως ο ΣΟΔΑΠ ήταν ο πρώτος ο οποίος ανακοίνωσε δημόσια τις τιμές, προσθέτοντας πως είχαν βάλει κάποιες αυξήσεις σε όλες τις ποικιλίες.

Σε ότι αφορά την ποιότητα των σταφυλιών που παραλαμβάνονται ο διευθυντής του ΣΟΔΑΠ την χαρακτήρισε πολύ καλή γεγονός που θα επιτρέψει όπως είπε, να παραχθούν και εξαιρετική ποιότητας κρασιά.

Ενδεικτικά σημείωσε πως « υπάρχουν κριτήρια που ο Οργανισμός του ΣΟΔΑΠ έχει δημοσιεύσει όσον αφορά την ποιότητα και τα κριτήρια παραλαβής των σταφυλιών».

Οι παραγωγοί από τις πρώτες ημέρες στηρίζουν ένθερμα το ΣΟΔΑΠ,είπε ο κ. Τσίβικος, στέλνοντας το μήνυμα στους παραγωγούς ότι ο ΣΟΔΑΠ ανεξάρτητα της φετινής χρονιάς αλλά και των προηγούμενων και επόμενων χρόνων είναι το εργοστάσιο που παραλαμβάνει τις περισσότερες ποσότητες απ’ όλους.