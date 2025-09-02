Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Pet Care

Mαϊμού έγινε viral όταν πήγε να φάει ένα σπάνιο αυγό - Δείτε την αντίδρασή της όταν το μύρισε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ξεκαρδιστική στιγμή που η μαϊμού μύρισε το κινεζικό έδεσμα κάνει, όπως είναι αναμενόμενο, τον γύρο του κόσμου

Μια μαϊμού έχει γίνει viral στο διαδίκτυο για τον τρόπο που αντέδρασε μυρίζοντας ένα αυγό προτού το φάει.

Πρόκειται για μια κινεζική λιχουδιά πρώτα εμποτίζεται σε ένα ειδικό μείγμα, μετά το οποίο το αυγό αποκτά μια «απίστευτη» μυρωδιά.

Το συγκεκριμένο αυγό που ονομάζεται «century egg» φαίνεται πώς δεν δελέασε το ζώο, το οποίο μάλιστα προέβη σε μία πολύ ...ανθρώπινη αντίδραση όταν το μύρισε.

Πώς αντέδρασε η μαϊμου μυρίζοντας το αυγό

Η ξεκαρδιστική στιγμή που η μαϊμού μύρισε το κινεζικό έδεσμα κάνει, όπως είναι αναμενόμενο, τον γύρο του κόσμου.

Τα «αυγά του αιώνα είναι μια παραδοσιακή κινεζική λιχουδιά και πρόκειται συνήθως για αυγά πάπιας (μερικές φορές κοτόπουλου ή ορτυκιού).

@wildlife_rescuers A video shows a monkey being given a century egg, a traditional Chinese delicacy made by preserving eggs for several weeks or months. Curious at first, the monkey grabs the egg, sniffs it, and quickly recoils. Unable to handle the strong smell and taste, it tosses the egg aside and starts gagging as if it’s about to throw up. While many people enjoy century eggs for their rich, savoury flavour, the monkey’s dramatic reaction highlights how unusual the food can seem to those unfamiliar with it. Credit unknown Please DM us for credit #animals #animallovers #monkey #monkeyeating #centuryegg ♬ original sound - Wildlife_Rescuers

Το ασπράδι μετά την επεξεργασία του γίνεται διαφανές, σκούρο καφέ έως μαύρο, με ζελατινώδη υφή και ο κρόκος αποκτά ένα σκούρο πράσινο ή γκρι χρώμα, με κρεμώδη, πλούσια υφή και έντονη γεύση.

Πηγήiefimerida.gr

Tags

ΖΩΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited