Mαϊμού έγινε viral όταν πήγε να φάει ένα σπάνιο αυγό - Δείτε την αντίδρασή της όταν το μύρισε

Μια μαϊμού έχει γίνει viral στο διαδίκτυο για τον τρόπο που αντέδρασε μυρίζοντας ένα αυγό προτού το φάει.

Πρόκειται για μια κινεζική λιχουδιά πρώτα εμποτίζεται σε ένα ειδικό μείγμα, μετά το οποίο το αυγό αποκτά μια «απίστευτη» μυρωδιά.

Το συγκεκριμένο αυγό που ονομάζεται «century egg» φαίνεται πώς δεν δελέασε το ζώο, το οποίο μάλιστα προέβη σε μία πολύ ...ανθρώπινη αντίδραση όταν το μύρισε.

Πώς αντέδρασε η μαϊμου μυρίζοντας το αυγό

A video of a monkey with a “century egg” has gone viral on social media.



The Chinese delicacy is first soaked in a special mixture, after which the egg develops an “incredible” smell. pic.twitter.com/HmiU5Sr03k — NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2025

Η ξεκαρδιστική στιγμή που η μαϊμού μύρισε το κινεζικό έδεσμα κάνει, όπως είναι αναμενόμενο, τον γύρο του κόσμου.

Τα «αυγά του αιώνα είναι μια παραδοσιακή κινεζική λιχουδιά και πρόκειται συνήθως για αυγά πάπιας (μερικές φορές κοτόπουλου ή ορτυκιού).

#animallovers #monkey #monkeyeating #centuryegg ♬ original sound - Wildlife_Rescuers @wildlife_rescuers A video shows a monkey being given a century egg, a traditional Chinese delicacy made by preserving eggs for several weeks or months. Curious at first, the monkey grabs the egg, sniffs it, and quickly recoils. Unable to handle the strong smell and taste, it tosses the egg aside and starts gagging as if it’s about to throw up. While many people enjoy century eggs for their rich, savoury flavour, the monkey’s dramatic reaction highlights how unusual the food can seem to those unfamiliar with it. Credit unknown Please DM us for credit #animals

Το ασπράδι μετά την επεξεργασία του γίνεται διαφανές, σκούρο καφέ έως μαύρο, με ζελατινώδη υφή και ο κρόκος αποκτά ένα σκούρο πράσινο ή γκρι χρώμα, με κρεμώδη, πλούσια υφή και έντονη γεύση.

Πηγή: iefimerida.gr