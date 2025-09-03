Έκλεψαν 65 χιλιάδες από επιχειρηματία στην Πάφο

Χρηματικό ποσό 65 χιλιάδων ευρώ κλάπηκε από το όχημα επιχειρηματία της επισιτιστικής βιομηχανίας στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Πάφου από 59χρονο ότι μεταξύ των ημερομηνιών 1-2/9/25 και των ωρών 22:00- 06:00 αντίστοιχα, κλάπηκαν από το αυτοκίνητο του, τρεις βαλίτσες οι οποίες περιείχαν το συνολικό χρηματικό ποσό των 65 χιλιάδων ευρώ, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης έξω από την κατοικία του.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία , οι δράστες φέρεται να έσπασαν γυαλί του οχήματος, του 59χρονου και ακολούθως έκλεψαν τρεις τσάντες οι οποίες περιείχαν το πιο πάνω χρηματικό ποσό.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.