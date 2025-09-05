Νεάπολις: Στο Blended Intensive Program «Artificial Intelligence in Medicine (AIMTech)»

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο Blended Intensive Program (BIP) «Artificial Intelligence in Medicine (AIMTech)», που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, Ελλάδα, από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου 2025, με διαδικτυακό προπαρασκευαστικό σκέλος από τις 20 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το AIMTech αποτελεί μια καινοτόμο, διεπιστημονική εκπαιδευτική εμπειρία που φέρνει κοντά φοιτητές και ακαδημαϊκούς από τους τομείς της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Βιοτεχνολογίας, της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας και της Μηχανικής.

Στόχος είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υγεία, ένα πεδίο που μετασχηματίζει τη διάγνωση, την κλινική υποστήριξη αποφάσεων, την παρακολούθηση ασθενών και την εξατομικευμένη ιατρική.

Όπως αναφέρεται, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν πάνω σε πραγματικά, ανωνυμοποιημένα κλινικά δεδομένα και θα εφαρμόσουν τεχνικές μηχανικής και βαθιάς μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, όρασης υπολογιστών και εξελικτικών αλγορίθμων. Παράλληλα, θα χαρτογραφήσουν τις τεχνικές προσεγγίσεις σε ηθικά, νομικά και κανονιστικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των GDPR, MDR και διαδικασιών έγκρισης από notified bodies.

Το πρόγραμμα καλλιεργεί διεθνική και διεπιστημονική συνεργασία μέσα από κοινές εργασίες και ομαδικά projects. Φορέας διοργάνωσης είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το Clermont Auvergne University, το OTH Regensburg University of Applied Sciences και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Στο οικοσύστημα του προγράμματος συμμετέχουν επίσης βιομηχανικοί εταίροι, μεταξύ των οποίων οι TeamViewer και Engage Media, συνδέοντας την ακαδημαϊκή γνώση με τις ανάγκες της αγοράς.

Η συμμετοχή των φοιτητών καλύπτεται πλήρως μέσω Erasmus+, με επιχορήγηση μετακίνησης και διαμονής, στο πλαίσιο των Blended Intensive Programmes. Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας και Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Σάββας Α. Χατζηχριστοφής, δήλωσε πως το AIMTech φέρνει κοντά επιστήμονες και φοιτητές από διαφορετικούς κλάδους για να εξερευνήσουν τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική.

Είναι συνέχισε, μια σπουδαία ευκαιρία για τους φοιτητές μας να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους ανοίξουν νέους ορίζοντες στον διεθνή επιστημονικό χάρτη. Ως Co-Hosting Institution, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμα BIPs, διασφαλίζοντας ακαδημαϊκή ποιότητα, καθοδήγηση φοιτητών και υπεύθυνη εφαρμογή της ΤΝ στην υγεία.

Η πορεία αυτή συνιστά φυσική συνέχεια της στρατηγικής του Ιδρύματος στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με ορόσημο τη δημιουργία του πρώτου Προπτυχιακού Προγράμματος ΤΝ σε Κύπρο και Ελλάδα, με σταθερή ενίσχυση της έρευνας και των συνεργασιών και με διαρκή διεθνή αναγνώριση, από κατατάξεις και βραβεύσεις έως συμμετοχές σε κορυφαία δίκτυα, που ενισχύουν την αξιοπιστία και τον αντίκτυπο του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα: www.detea.gr/bip-aimtech