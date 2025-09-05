Lady Gaga: Γιατί ακύρωσε τη συναυλία της στο Μαϊάμι λίγα λεπτά πριν την έναρξη

Η Lady Gaga, ανέβαλε την πολυαναμενόμενη συναυλία της στο Kaseya Center του Μαϊάμι, λίγα μόλις λεπτά πριν την έναρξή της, λόγω σοβαρού προβλήματος στις φωνητικές χορδές της.

Η σταρ ανακοίνωσε την απόφασή της μέσω ενός Instagram Story εξηγώντας πως η φωνή της ήταν «υπερβολικά καταπονημένη» και η σύσταση του γιατρού ήταν να μην πραγματοποιήσει το σόου.

«Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ αλλά πρέπει να αναβάλω το αποψινό σόου στο Μαϊάμι», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Στη χθεσινή πρόβα και στο αποψινό μου ζέσταμα, η φωνή μου ήταν εξαιρετικά καταπονημένη και τόσο ο γιατρός όσο και ο δάσκαλος της φωνητικής με συμβούλεψαν να μην εμφανιστώ λόγω του κινδύνου που εγκυμονεί».

Δήλωσε ακόμη ότι η απόφασή της δεν ήταν εύκολη, αλλά αναγκαία για τη φωνή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ