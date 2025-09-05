Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Auto

Defender Trophy: Μια επική περιπέτεια σε περιμένει και ξεκινά από την Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ AUTO

Header Image

Το Defender απευθύνει κάλεσμα σε όσους τολμούν να ξεπεράσουν τα όρια, να αναμετρηθούν με το αδύνατο και να γίνουν μέρος ενός επικού ταξιδιού ζωής. Ο νέος διεθνής διαγωνισμός Defender Trophy εμπνέεται από την εμβληματική off-road κληρονομιά του brand και έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια της περιπέτειας.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου Defender 110 Trophy Edition, η Land Rover αναβιώνει το πνεύμα του θρυλικού Camel Trophy μέσα από έναν συναρπαστικό παγκόσμιο διαγωνισμό. Οδηγοί και λάτρεις της εξερεύνησης από περισσότερες από 50 χώρες καλούνται να συμμετάσχουν σε μια απαιτητική σειρά προκλήσεων που συνδυάζουν αντοχή, ευρηματικότητα και ομαδικότητα - με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί στην Αφρική το 2026.

Μια νέα εποχή προκλήσεων

Το Defender Trophy δεν είναι απλά ένας διαγωνισμός. Είναι μια νέα παγκόσμια πρόκληση, που έχει στόχο να γράψει τη δική της ιστορία και που σε προκαλεί να γίνεις μέρος μιας παγκόσμιας αποστολής, με τόλμη, αποφασιστικότητα και σεβασμό στη φύση, σε τρεις εντατικούς γύρους:

·         Driving Challenges: σκληρές off-road διαδρομές, απότομες ανηφοριές και απαιτητικά τερέν,

·         Ingenuity Challenges: προκλήσεις στρατηγικής, ευφυΐας και συνεργασίας,

·         Physical Challenges: αποστολές σε φαράγγια, ποτάμια και φυσικά εμπόδια, που δοκιμάζουν σώμα και πνεύμα.

Οι συμμετέχοντες θα διαγωνίζονται σε ζευγάρια αλλά θα βαθμολογούνται ατομικά, δίνοντας ένα ανατρεπτικό πλεονέκτημα στον κάθε γύρο: ο παίκτης με τη χαμηλότερη βαθμολογία θα επιλέγει πρώτος τον επόμενο συμπαίκτη του.

Η δράση θα μεταδίδεται σε παγκόσμιο κοινό, αναδεικνύοντας τους συμμετέχοντες σε νέους ήρωες της περιπέτειας. Οι τελικοί νικητές δεν θα κερδίσουν μόνο το έπαθλο, αλλά και τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε περιβαλλοντική αποστολή με τον οργανισμό Tusk, συμβάλλοντας στην προστασία της άγριας φύσης και της βιοποικιλότητας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Η συμμετοχή στο Defender Trophy είναι ανοιχτή για κατοίκους των συμμετεχουσών χωρών, άνω των 23 ετών, με τις εξής προϋποθέσεις:

·         Ικανότητα κολύμβησης σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων,

·         Εξασφαλισμένη δυνατότητα ταξιδιού και οδήγησης σε άλλη χώρα,

·         Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,

·         Πνεύμα επιμονής, αντοχής και ομαδικής συνεργασίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την Κύπρο διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο https://www.landrover.com.cy/defender/defender-trophy/overview

Tags

AUTOAUTO NEWS

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited