Defender Trophy: Μια επική περιπέτεια σε περιμένει και ξεκινά από την Κύπρο

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου Defender 110 Trophy Edition, η Land Rover αναβιώνει το πνεύμα του θρυλικού Camel Trophy μέσα από έναν συναρπαστικό παγκόσμιο διαγωνισμό. Οδηγοί και λάτρεις της εξερεύνησης από περισσότερες από 50 χώρες καλούνται να συμμετάσχουν σε μια απαιτητική σειρά προκλήσεων που συνδυάζουν αντοχή, ευρηματικότητα και ομαδικότητα - με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί στην Αφρική το 2026.

Μια νέα εποχή προκλήσεων

Το Defender Trophy δεν είναι απλά ένας διαγωνισμός. Είναι μια νέα παγκόσμια πρόκληση, που έχει στόχο να γράψει τη δική της ιστορία και που σε προκαλεί να γίνεις μέρος μιας παγκόσμιας αποστολής, με τόλμη, αποφασιστικότητα και σεβασμό στη φύση, σε τρεις εντατικούς γύρους:

· Driving Challenges: σκληρές off-road διαδρομές, απότομες ανηφοριές και απαιτητικά τερέν,

· Ingenuity Challenges: προκλήσεις στρατηγικής, ευφυΐας και συνεργασίας,

· Physical Challenges: αποστολές σε φαράγγια, ποτάμια και φυσικά εμπόδια, που δοκιμάζουν σώμα και πνεύμα.

Οι συμμετέχοντες θα διαγωνίζονται σε ζευγάρια αλλά θα βαθμολογούνται ατομικά, δίνοντας ένα ανατρεπτικό πλεονέκτημα στον κάθε γύρο: ο παίκτης με τη χαμηλότερη βαθμολογία θα επιλέγει πρώτος τον επόμενο συμπαίκτη του.

Η δράση θα μεταδίδεται σε παγκόσμιο κοινό, αναδεικνύοντας τους συμμετέχοντες σε νέους ήρωες της περιπέτειας. Οι τελικοί νικητές δεν θα κερδίσουν μόνο το έπαθλο, αλλά και τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε περιβαλλοντική αποστολή με τον οργανισμό Tusk, συμβάλλοντας στην προστασία της άγριας φύσης και της βιοποικιλότητας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Η συμμετοχή στο Defender Trophy είναι ανοιχτή για κατοίκους των συμμετεχουσών χωρών, άνω των 23 ετών, με τις εξής προϋποθέσεις:

· Ικανότητα κολύμβησης σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων,

· Εξασφαλισμένη δυνατότητα ταξιδιού και οδήγησης σε άλλη χώρα,

· Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,

· Πνεύμα επιμονής, αντοχής και ομαδικής συνεργασίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την Κύπρο διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο https://www.landrover.com.cy/defender/defender-trophy/overview