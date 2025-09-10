Πληρώνω Όσο Πετώ: Φοβούνται ότι θα γίνουν ο «σκυβαλότοπος» της Λεμεσού

Προβληματισμός επικρατεί στον Δήμο Κουρίου για την επόμενη μέρα της παγκύπριας εφαρμογής υποχρεωτικής ανακύκλωσης (Πληρώνω Όσο Πετώ), η οποία τοποθετείται από τους εμπλεκόμενους στις αρχές του 2026. Ειδικότερα έχει θέσει ενώπιον του Τμήματος Περιβάλλοντος συγκεκριμένα αιτήματα, ώστε να αποτραπεί η εξέλιξή του σε «σκυβαλότοπο» της επαρχίας Λεμεσού. Δεδομένου ότι είναι ο μόνος δήμος της επαρχίας με μεγάλες μη κατοικημένες εκτάσεις, την ίδια ώρα που οι υπόλοιποι είναι πυκνοκατοικημένοι, βλέπουν τον κίνδυνο να δημιουργούνται παράνομοι σκυβαλότοποι στα όριά του, με σκύβαλα που θα μεταφέρουν επιτήδειοι από άλλα μέρη τις επαρχίας αλλά και δημότες του. Η ανησυχία για έξαρση της παράνομης απόρριψης μετά την εφαρμογή του ΠΟΠ έχει εκφραστεί μέχρι σήμερα και από άλλους δήμους τις Κύπρου, αλλά και από βουλευτές σε συνεδριάσεις στη Βουλή, οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους πολίτες, ώστε να ανακυκλώνουν και να μην καταφεύγουν σε παράνομες απορρίψεις στην ύπαιθρο.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι προβληματισμοί για τη Λεμεσό και ειδικότερα για τα όρια του Δήμου Ύψωνα προέρχονται από ένα δήμο, ο οποίος στο παρόν στάδιο, των προετοιμασιών, είναι δήμος – οδηγός για υπόλοιπους δήμους, που τώρα αρχίζουν να καταστρώνουν τα πλάνα τους για το ΠΟΠ, καθώς εφαρμόζει εδώ και πέντε χρόνια πετυχημένο πρόγραμμα -χωρίς οικονομική ζημιά- ανταποδοτικής ανακύκλωσης για το 20% του πληθυσμού στο διαμέρισμα Ύψωνα με επιστράτευση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών κατά τα πρότυπα ευρωπαϊκών πόλεων. Άλλωστε δεν είναι τυχαία η επιλογή του από την Ένωση Δήμων για τη συμμετοχή του στην ομάδα που διαβουλεύεται στην παρούσα φάση με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο έλεγχος των κάδων

Οι ανησυχίες έχουν εκφραστεί ενώπιον του Τμήματος Περιβάλλοντος, το οποίο συντονίζει την εφαρμογή του ΠΟΠ, όπως δήλωσε στον «Π» ο Σόλων Λουκά, υγειονομικός λειτουργός στον Δήμου Ύψωνα και μέλος της ομάδας του Δήμου που διαπραγματεύεται με το Τμήμα Περιβάλλοντος. Αναφερόμενος στα προ-απαιτούμενα που έχουν ζητήσει από το Τμήμα και περιμένουν απαντήσεις, είναι η αύξηση των επιθεωρητών περιβάλλοντος, οι οποίοι στην παρούσα φάση είναι 13 για όλο το εύρος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η χρηματοδότηση του συστήματος προπληρωμένου κάδου, που εφαρμόζει σήμερα ο Δήμος Ύψωνα, αντί της προπληρωμένης σακούλας, που, όπως είπε, ζητά το Τμήμα Περιβάλλοντος. Όπως εξήγησε, οι κάδοι για κάθε υποστατικό είναι χαρτογραφημένοι και καταχωρημένοι σε βάση δεδομένων με το όνομα του ιδιοκτήτη τους. Με την παρακολούθηση των κάδων, είπε, θα μπορεί ο Δήμος να ελέγχει, τουλάχιστον τους δημότες του, για παράνομες απορρίψεις.

Οι επιθεωρητές

Η αποτροπή δημοτών άλλων περιοχών, οι οποίοι ενδεχομένως να ψάχνουν χώρους να πετάξουν παράνομα σκουπίδια στα όρια του Δήμου Ύψωνα, μπορεί να γίνει με αύξηση του αριθμού των επιθεωρητών περιβάλλοντος, σημείωσε. Υπενθυμίζεται ότι η αδυναμία του Τμήματος Περιβάλλοντος στο κομμάτι των ελέγχων φωτίστηκε την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, όπου αντικείμενο συζήτησης ήταν η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Από το Τμήμα αναφέρθηκε ότι ο κλάδος των επιθεωρητών αριθμεί μόλις 13 άτομα, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας. Ενδεικτικά, στη συζήτηση τονίστηκε ότι 13 λειτουργοί είναι αδύνατο να ελέγχουν όλους τους εργολάβους παγκύπρια, οι οποίοι είναι περισσότεροι από 2.500, αλλά και τους υπόλοιπους τομείς που συνδέονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Στόχος του Δήμου Κουρίου είναι η εφαρμογή της υποχρεωτικής ανακύκλωσης πλαστικού και χαρτιού σε ολόκληρο το διαμέρισμα από την 1η Ιανουαρίου 2026, είπε ο κ. Λουκά. Για τα οργανικά απόβλητα εκκρεμεί η ετοιμασία μονάδων κατάληξης και επεξεργασίας από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Τα πλάνα του Τμήματος για το θέμα, έχουν γνωστοποιηθεί στις τοπικές αρχές, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του «Π».

Παράνομοι σκυβαλότοποι

Με αφορμή το σημερινό ζήτημα των παράνομων σκυβαλότοπων, οι οποίοι έχουν κατακλύσει την Κύπρο, αποτελώντας συγχρόνως αιτία πυρκαγιών, ο κ. Λουκά ανέφερε ότι σε διάστημα δύο μηνών ο δήμος Κουρίου μάζεψε από όλη την επικράτειά του, πέραν των 500 φορτίων παράνομων απορρίψεων από ασυνείδητους δημότες και επαγγελματίες. Επίσης είναι πολλές οι καταγγελίες κατά πολιτών που διαβίβασαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και διερευνώνται. Πρόσθεσε ότι επιδόθηκαν πρόστιμα τόσο από τον Δήμο όσο από το Τμήμα Περιβάλλοντος για παράνομες απορρίψεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είπε, θέλουν τη συνδρομή των πολιτών, οι οποίοι μπορούν να ενημερώνουν μέσω του κεντρικού τηλεφωνικού αριθμού του Δήμου.