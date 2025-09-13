Ο Δ. Ιεροκηπίας συνεχίζει να επενδύει στην παράδοση είπε στην έναρξη των Ιεροκηπίων ο Ν. Παλιός

Το μήνυμα ότι ο Δήμος Ιεροκηπίας που ανέλαβε από πέρσυ την πολιτιστική σκυτάλη από τον Δήμο Γεροσκήπου , θα συνεχίσει πιο δυναμικά να επενδύει στην παράδοση, την τέχνη και τον πολιτισμό με κορωνίδα τα Ιεροκήπια έστειλε το βράδυ της Παρασκευής ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός στην έναρξη των εκδηλώσεων.

Η εναρκτήρια συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Δ. Ιεροκηπίας, αποτέλεσε ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη« Άξιος Εστί» και σ’ αυτήν συμμετείχαν η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Δημήτρης Φανής, και ο Κώστας Χατζηχριστοδούλου, ενώ στις ενορχηστρώσεις , στο πιάνο και στην διεύθυνση ορχήστρας ήταν ο Νεοκλής Νεοφυτίδης και στην καλλιτεχνική επιμέλεια ο Δημήτρης Φανής.

Σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός ανέφερε πως το φετινό πρόγραμμα είναι σαφώς αναβαθμισμένο και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων του κοινού.

Ακόμη για μια ακόμη χρονιά συνέχισε,η πλατεία Γεροσκήπου γίνεται ζωντανό σημείο πολιτιστικής αναφοράς και ζωντανό κέντρο δημιουργίας της πόλης της Πάφου. Πρόσθεσε πως «η επιτυχία των Ιεροκηπίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δική σας ηθική στήριξη όλα αυτά τα χρόνια, για αυτό και σας ευχαριστούμε από καρδιάς» σημειώνοντας πως «ανέκαθεν το κοινό των Ιεροκηπίων αποτελούσε την ψυχή του θεσμού και αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας του».

Ο κ. Παλιός διαβεβαίωσε τους δημότες ότι ο Δήμος Ιεροκηπίας θα συνεχίσει τις προσπάθειες του για την διοργάνωση πολιτιστικών προγραμμάτων που θα αναβαθμίζουν το πολιτιστικό επίπεδο σε όλη την έκταση της δημαρχούμενης περιοχής, δημιουργώντας και τις ανάλογες υποδομές που θα διευκολύνουν την προώθηση της πολιτικής τους.

Σ’ αυτό το ζήτημα αυτό ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας σημείωσε, πως πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν σημαντικές εξελίξεις που θα ανοίξουν τον δρόμο για την δημιουργία χώρων πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας στα όρια του Δήμου τους.

Ο κ. Παλιός ανακοίνωσε πως αυτές τις ημέρες φιλοξενούν στην Γεροσκήπου αντιπροσωπεία του αδελφοποιημένου Δήμου Αγίας Παρασκευής με επικεφαλή τον Δήμαρχο Γιάννη Μυλωνάκη ο οποίος παρέστη και στην εναρκτήρια εκδήλωση των Ιεροκηπίων.

Φίλε Δήμαρχε είπε ο κ. Παλιός απευθυνόμενος στον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής « είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από τέτοιες συναντήσεις η στενή συνεργασία των Δήμων μας θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και θα επεκταθεί και σε τομείς πέρα του πολιτιστικού τομέα».

Εξέφρασε τέλος τις ευχαριστίες τους σε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων των Ιεροκηπίων. Ο Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας Άδωνης Παυλίδης κήρυξε την επίσημη έναρξη των Ιεροκηπίων εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Παυλίδης σημείωσε πως η αθρόα παρουσία του κοινού , επιβεβαιώνει ότι 30 χρόνια μετά εξακολουθείται να δίνεται έμφαση στο σημαντικό τομέα του πολιτισμού. Φέτος οι εκδηλώσεις Ιεροκηπίας 2025 τελούν συνέχισε, υπό την αιγίδα του ΠτΔ κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και αυτό είναι ένα από τα απτά παραδείγματα στήριξης και αναγνώρισης που παρέχει η Πολιτεία σε αυτόν τον σημαντικό θεσμό.

Μέσω τέτοιων εκδηλώσεων συνέχισε, παραμένει ζωντανή η πολιτιστική μας ταυτότητα τα ήθη και τα έθιμα μας.

Σ' αυτό το σημείο ο Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Δ. Ιεροκηπίας, στον Δήμαρχο Νίκο Παλιό για το έργο που επιτελούν καθώς και όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στον πολιτισμό την τέχνη και την παράδοση του τόπου μας. Χάρη στην δουλειά και στο μεράκι σας είπε, « οι εκδηλώσεις Ιεροκηπίας αποτελούν σήμερα σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό χάρτη της Κύπρου».

Επεσήμανε επίσης πως η χθεσινή εκδήλωση αποτελεί έμπρακτα ότι η παράδοση και ο πολιτισμός όταν στηρίζονται στην αγάπη για τον τόπο μας μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν ακόμη και σε δύσκολες εποχές. Οφείλουμε συνέχισε, « όλοι Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση και κοινωνία να στηρίζουμε τις προσπάθειες γιατί ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια είναι θεμέλιο ταυτότητας συνοχής και προοπτικής για το μέλλον».

Η παρούσα κυβέρνηση κατέληξε στέκεται δίπλα σε κάθε Δήμο που παράγει και διατηρεί την κυπριακή παράδοση και την ταυτότητα της ζωντανή . Ευχήθηκε τέλος, κάθε επιτυχία στην φετινή διοργάνωση . Σημειώνεται πως ο Δήμος Ιεροκηπίας διοργανώνει για τρεις δεκαετίες τις εκδηλώσεις «Ιεροκήπια», έναν καταξιωμένο πλέον θεσμό πολιτισμού που έχει αγαπηθεί από το κοινό. Το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει επίσης την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στην Κάτω Βρύση την μουσική εκδήλωση «Αλλού σε λέγανε Γιουδήθ , εδώ Μαρία».

Στην συνέχεια την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου ακολουθεί στο Γυμνάσιο της Γεροσκήπου η θεατρική παράσταση «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα». Ακόμη την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 20:00 η εκδήλωση για την μέρα τουρισμού, «world tourism day 2025»που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου Aliathon Resort. Tέλος την 1η Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μιχάλης Χρ. Κυπριανού τα Ιεροκήπια 2025 θα ολοκληρωθούν με την συναυλία Πορτοκάλογλου – Κότσιρα.