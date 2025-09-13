Ολγκίν για Κυπριακό: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δικές σας οι αποφάσεις»

Περιγραφή της σημερινής κατάστασης πραγμάτων έδωσε με μερικές λέξεις χθες η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Η δήλωσή της μπορεί να μην έχει τα χαρακτηριστικά αντίδρασης με απαισιόδοξο μήνυμα, αλλά σαφώς εστιάζει στην ανάγκη τα πράγματα να προχωρήσουν γιατί δεν πάει άλλο. «Ο ΟΗΕ, εγώ και ο Γενικός Γραμματέας, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις», τόνισε.

Η μπάλα επομένως βρίσκεται στα πόδια των ηγετών για να βοηθήσουν την ήδη χαραγμένη πορεία των Ηνωμένων όπως αυτή καθορίστηκε από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα με τη σύγκληση δύο άτυπων πενταμερών, αλλά και με την απόφασή του να ενισχύσει την προσπάθειά του με τον αναβαθμισμένο διορισμό της κ. Ολγκίν.

Η αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών δεν άφησε κανένα περιθώριο υπεκφυγής. Όλα πλέον εξαρτώνται από τους ηγέτες σημείωσε χθες μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Το πλαίσιο, τουλάχιστον στη συμφωνία σε σειρά ΜΟΕ όπως αυτά καθορίστηκαν στις δυο πενταμερείς, είναι εκεί, βρίσκεται εν ισχύ, αλλά δεν υπάρχει επί τούτου κανένα αποτέλεσμα παρά τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών. Όπως σημείωσε χθες, εκείνο που επιδιώκει τη δεδομένη στιγμή «είναι να ενημερώσω τον ΓΓ για το πώς είναι η κατάσταση στο νησί, ποιο είναι το κλίμα. Για αυτό βρίσκομαι εδώ».

Τα απαραίτητα

Για την Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα όλα εξαρτώνται από τους ηγέτες, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν τα απαραίτητα για τη συνέχεια. Στην ουσία, η κυρία Ολγκίν θεωρεί ότι οι ηγέτες θα έπρεπε να είχαν ήδη προχωρήσει σε συμφωνία για τα μέτρα χαμηλής πολιτικής.

Να σημειωθεί πάντως πως η ελληνοκυπριακή πλευρά, διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, θεωρεί πως υπήρξε πρόοδος σε κάποια εκ των θεμάτων που τέθηκαν στις διασκέψεις την προηγούμενη περίοδο, αλλά «βεβαίως δεν έχει σημειωθεί εκείνη η πρόοδος που εμείς θα θέλαμε». Η ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρεί πως εάν επιδεικνυόταν η απαραίτητη ειλικρινής πολιτική βούληση θα μπορούσε να επέλθει πρόοδος και στο ζήτημα των σημείων διέλευσης, ένα ζήτημα που συζητήθηκε εκτενώς στις διασκέψεις, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μερών. Θεωρεί ωστόσο η ε/κ πλευρά ότι έχει επιδείξει εποικοδομητική στάση και θα συνεχίσει να το πράττει «για να συμβάλουμε στις προσπάθειες του ΓΓ των ΗΕ, και είναι με αυτή τη βούληση και τη φιλοσοφία που προσερχόμαστε στην κοινή συνάντηση της Νέας Υόρκης», είπε.

Προφανώς ουδείς εκ της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών θεωρεί ότι υπάρχει πιθανότητα συμφωνίας έστω και για μικρής εμβέλειας μέτρα, όταν κυριολεκτικώς θα χτυπά κόκκινο η προεκλογική εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Εκείνο το οποίο υπάρχει ελπίδα να γίνει, είναι να διατηρηθεί το μομέντουμ ενδιαφέροντος από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, ώστε μετά την εκλογή νέας ηγεσίας στα κατεχόμενα να αναθερμανθεί η όποια προσπάθεια.