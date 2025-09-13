Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Περισσότερες προσφέρει ο Δ. Ιεροκηπίας ένα χρόνο μετά την λειτουργία του είπε ο Ν. Παλιός

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προσφέρει ο Δήμος Ιεροκηπίας ένα χρόνο μετά την λειτουργία του ως νεοσύστατος Δήμος, ανέφερε ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός το βράδυ της Παρασκευής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ιεροκήπια, προσθέτοντας πως με σκληρή δουλειά, επιμονή και υπομονή με συλλογικότητα και συνεργασία έχουν υπερβεί σε μεγάλο βαθμό τα αρχικά προβλήματα.

Σήμερα είπε, «χωρίς ακόμα να έχουμε φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα λειτουργίας, ο Δήμος μας είναι σε θέση να παρέχει περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες και να ανταποκρίνεται πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της καθημερινότητας και βεβαίως άρχισε να σχεδιάζει να ωριμάζει και να υλοποιεί μεγάλα και μικρά έργα που τόσο είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου μας».

Παραδέχτηκε πως η Δημαρχούμενη περιοχή έχει πολλές ελλείψεις , στερείται βασικών υποδομών αλλά και έχει ανάγκη από έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πρόσθεσε πως «με την πρόσφατη συνεργασία μας με τον ΚΟΑ την Pafos FC και το ΓΣΚόροιβος που προβλέπει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση και την επέκταση του αθλητικού κέντρου Γεροσκήπου με όφελος εκατομυρίων για τον Δήμο μας καθώς και για την απόφαση του Υφυπουργείου Τουρισμού να αποδεχτεί την εμπεριστατωμένη μελέτη μας για ανασχεδιασμό της πλαζ Γεροσκήπου και να εγκρίνει την υπό εκμίσθωση της έκτασης της στον Δήμο μας, δύο διαχρονικοί στόχοι που είχε ο Δήμος Γεροσκήπου παίρνουν σήμερα σάρκα και οστά εξαιτίας της αφοσίωσης μας στον στόχο της προσήλωσης μας στο πλάνο και της αποτελεσματικής διεκδίκησης».

 Έτσι θα συνεχίσουμε είπε ο κ. Παλιός, για να θέσουμε τον Δήμο Ιεροκηπίας σε αναπτυξιακή τροχιά και συνάμα σε μια νέα εποχή, σημειώνοντας ωστόσο, πως είναι ακόμη στην αρχή.

Ευχαρίστησε επίσης δημόσια όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεροκηπίας για την μέχρι σήμερα συνεργασία και στάση τους . 

Πρόσθεσε πως η καλή λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της αποστολής τους, κατέληξε.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited