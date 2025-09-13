Περισσότερες προσφέρει ο Δ. Ιεροκηπίας ένα χρόνο μετά την λειτουργία του είπε ο Ν. Παλιός

Περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προσφέρει ο Δήμος Ιεροκηπίας ένα χρόνο μετά την λειτουργία του ως νεοσύστατος Δήμος, ανέφερε ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός το βράδυ της Παρασκευής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ιεροκήπια, προσθέτοντας πως με σκληρή δουλειά, επιμονή και υπομονή με συλλογικότητα και συνεργασία έχουν υπερβεί σε μεγάλο βαθμό τα αρχικά προβλήματα.

Σήμερα είπε, «χωρίς ακόμα να έχουμε φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα λειτουργίας, ο Δήμος μας είναι σε θέση να παρέχει περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες και να ανταποκρίνεται πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της καθημερινότητας και βεβαίως άρχισε να σχεδιάζει να ωριμάζει και να υλοποιεί μεγάλα και μικρά έργα που τόσο είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου μας».

Παραδέχτηκε πως η Δημαρχούμενη περιοχή έχει πολλές ελλείψεις , στερείται βασικών υποδομών αλλά και έχει ανάγκη από έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πρόσθεσε πως «με την πρόσφατη συνεργασία μας με τον ΚΟΑ την Pafos FC και το ΓΣΚόροιβος που προβλέπει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση και την επέκταση του αθλητικού κέντρου Γεροσκήπου με όφελος εκατομυρίων για τον Δήμο μας καθώς και για την απόφαση του Υφυπουργείου Τουρισμού να αποδεχτεί την εμπεριστατωμένη μελέτη μας για ανασχεδιασμό της πλαζ Γεροσκήπου και να εγκρίνει την υπό εκμίσθωση της έκτασης της στον Δήμο μας, δύο διαχρονικοί στόχοι που είχε ο Δήμος Γεροσκήπου παίρνουν σήμερα σάρκα και οστά εξαιτίας της αφοσίωσης μας στον στόχο της προσήλωσης μας στο πλάνο και της αποτελεσματικής διεκδίκησης».

Έτσι θα συνεχίσουμε είπε ο κ. Παλιός, για να θέσουμε τον Δήμο Ιεροκηπίας σε αναπτυξιακή τροχιά και συνάμα σε μια νέα εποχή, σημειώνοντας ωστόσο, πως είναι ακόμη στην αρχή.

Ευχαρίστησε επίσης δημόσια όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεροκηπίας για την μέχρι σήμερα συνεργασία και στάση τους .

Πρόσθεσε πως η καλή λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της αποστολής τους, κατέληξε.