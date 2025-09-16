Σημαντική η μετουσίωση των λόγων σε έργο επισημαίνει ο Δήμαρχος Πάφου

Στη σημαντικότητα της μετουσίωσης των λόγων σε έργο και πράξη αναφέρθηκε το Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος σε χαιρετισμό του στο πλαίσιο της Πανεπαρχιακής συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Πάφο.

Δηλώνω είπε, ότι δεν αμφισβητώ τις καλές προθέσεις οποιουδήποτε, όμως αυτό που σε τελική ανάλυση κρίνει κάθε πρόσωπο που ασκεί δημόσια εξουσία είναι η μετουσίωση των λόγων σε έργο, δηλαδή οι πράξεις.

Πιστεύω ανέφερε, ότι σε αυτή την Πανεπαρχιακή συνάντηση που είναι και η τελευταία δεν θα πάρουμε να απομεινάρια αλλά θα πάρουμε και την μερίδα του λέοντος. Ο Δήμαρχος Πάφου έστειλε προς όλους τους παρόντες το μήνυμα ότι η πόλη και η Επαρχία της Πάφου διαθέτει αξιόλογες δυνάμεις και δυνατότητες.

Εμείς είπε, οι φορείς και τα οργανωμένα σύνολα της Επαρχίας δεν περιμένουμε τα πάντα από την οποιαδήποτε Κυβέρνηση δηλώνοντας παράλληλα πως προσωπικά το γνωρίζει αυτό, από τη δεκάχρονη παρουσία του στην ηγεσία του Δήμου Πάφου. Περιμένουμε όμως, είπε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την Κυβέρνηση και το Κράτος αξιόπιστο σχέδιο δράσης και υλοποίησης των αποφάσεων και εξαγγελιών, ώστε «να πορευτούμε μαζί για το καλό της πόλης, της Επαρχίας και της χώρας μας» .

Κινούμενος σε αυτό το πνεύμα ο Δήμαρχος Πάφου διατύπωσε περιεκτικά τις σκέψεις και τις απόψεις του για ορισμένα κομβικής σημασίας θέματα της πόλης και της Επαρχίας μας, ελπίζοντας να συμβάλουν στην εμβάθυνση του προβληματισμού για αυτά στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και στην παραγωγή ρεαλιστικών και βιώσιμων λύσεων ή μέτρων. Αναφερόμενος στο θέμα της Κοινωνικής Στέγης, επισήμανε ότι στην πόλη της Πάφου το ύψος των ενοικίων έχει τριπλασιαστεί ή τετραπλασιαστεί, ενώ η αγορά οικοπέδου ή η ανέγερση οικίας ή η αγορά διαμερίσματος από νεαρά ζευγάρια καθίσταται καθημερινά ανεκπλήρωτο όνειρο. Στον τομέα της φοιτητικής στέγης, επείγει, όπως είπε, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανέγερση Εστιών μεγάλης δυναμικότητας – κατά το παράδειγμα της Φοιτητικής Εστίας του Δήμου Πάφου – και ξενώνων για φοιτητές/σπουδαστές.

Ο εύηχος στόχος της προσιτής κατοικίας απαιτεί, όπως είπε, ανάληψη δράσης από το Κράτος και τις Τοπικές Αρχές, που πρέπει να αναλάβουν την ανέγερση κατοικιών και τη διάθεσή τους με ενοικιαγορά στη βάση κριτηρίων με γνήσιο κοινωνικό πρόσημο και όχι κριτηρίων που στο τέλος καθιστούν επιλέξιμα μόνο 5-6 ζευγάρια.

Περνώντας στον τομέα της Υγείας, ο κ. Φαίδωνος αναφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, χαρακτηρίζοντας το χρονίζον πρόβλημα που επηρεάζει την κοινωνία της πόλης και Επαρχίας και το οποίο, προφανώς, δεν λύνεται με μπαλώματα. Χρειάζεται είπε, « απόφαση με πολιτική βούληση για τη μεγάλη κίνηση και τομή, που είναι ο ριζικός εκσυγχρονισμός του ιδρύματος και η μετατροπή του σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αφού βέβαια ψηφιστεί, επιτέλους, η σχετική νομοθεσία» .

Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο Δήμαρχος Πάφου είπε πως δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αφού οι αριθμοί για τους μαθητές με μεταναστευτικό βιογραφικό στα σχολεία διαφόρων βαθμίδων της Δημόσιας Εκπαίδευσης ομιλούν από μόνοι τους. Δεν είναι θέμα ξενοφοβίας ούτε αποστροφής της πολυπολιτισμικότητας αλλά θέμα υποβάθμισης της εκπαιδευτικής διεργασίας και φτωχοποίησης της μόρφωσης και της Παιδείας, όπως είπε.

Συνεχίζοντας με τον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας, τόνισε την ν ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων και επαρκών υποδομών για τη διαμονή και τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Δυστυχώς, είπε, « η ελλιπής και ανεπαρκής κρατική πολιτική στον τομέα αυτό συνεχίζεται και επί των ημερών σας, με αποτέλεσμα να προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για ανάληψη από τους Δήμους ουσιαστικού ρόλου για τη δημιουργία και διαχείριση τέτοιων υποδομών».

Ακολούθως ο κ. Φαίδωνος αναφέρθηκε και στο μείζονος σημασίας πρόβλημα τη μάστιγα των ναρκωτικών και των εξαρτησιογόνων ουσιών, που εισήλθαν προ καιρού στα σχολεία μας λέγοντας πως φαίνεται να μην υποχωρούν.

Ο Δήμαρχος Πάφου περνώντας στην ενότητα των έργων υπερτοπικής σημασίας, αναφέρθηκε σε τρία οδικά έργα που χρήζουν προτεραιότητας επειδή έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία. Το πρώτο είπε ο κ. Φαίδωνος είναι ο ταλαίπωρος , κατά την έκφραση του αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς.

Ο κ. Φαίδωνος χαρακτήρισε θετική τη κυβερνητική διαβεβαίωση ότι το έργο θα εκτελεστεί αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να οριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης. Επισήμανε ακόμη, ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών, δεδομένου ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε σχέση με το πώς θα γίνει η σύνδεση με την πόλη της Πάφου.

Το δεύτερο συνέχισε, είναι η ολοκλήρωση του δρόμου που συνδέει την τουριστική περιοχή της Πάφου με τον Διεθνή Αερολιμένα Πάφου. Η εσωστρέφεια και η βολική για πολλούς αναβλητικότητα, πρέπει να τελειώσει είπε απευθυνόμενος στον ΠτΔ Πρόεδρε. Λύσεις είπε «υπάρχουν και πληροφορούμαστε ότι μελετάται διέξοδος. Ελπίζω να ακούσουμε σήμερα ένα ευχάριστο νέο, με συγκεκριμένο όμως χρονοδιάγραμμα». Το τρίτο έργο είπε ο κ. Φαίδωνος είναι ο δρόμος από τα όρια Πάφου - Χλώρακας μέχρι τον Κόλπο των Κοραλλίων.

Πρόσθεσε πως είναι στρατηγικής σημασίας να τύχει προτεραιότητας, καθώς,πέραν από το θέμα οδικής ασφάλειας,η κατασκευή του συνδέεται με το μεγαλεπήβολο έργο της μαρίνας και την όλη ανάπτυξη της περιοχής. Επεσήμανε επίσης πως υπερτοπικής και, χωρίς υπερβολή, παγκύπριας σημασίας είναι το θέμα της υλοποίησης του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Όπως ανέφερε ο κ. Φαίδωνος για 35 περίπου χρόνια σχέδια εκπονούνται και ξηλώνονται, το έργο αρχίζει και σταματά, γίνονται έλεγχοι και έρευνες, μελέτες επί μελετών και πορίσματα. Είναι και θέμα γοήτρου και εικόνας του Κράτους να λήξει αυτό το σήριαλ, συμπλήρωσε.

Είπε ακόμη πως μπορεί και πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή που θα διασφαλίζει πρώτιστα το δημόσιο συμφέρον και ύστερα τα συμφέροντα των όποιων επηρεαζομένων. Ο Δήμαρχος Πάφου ευχαρίστησε την Κυβέρνηση για τη σημαντική χορηγία προς το διεθνές φεστιβάλ όπερας της Πάφου, το οποίο αποδεικνύεται βιώσιμο και εξελίξιμο.

Όμως είπε, αντί η Κυβέρνηση να επεξεργάζεται λογιστικές φόρμουλες για την αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του θεσμού, συστήνουμε όπως το Υφυπουργείο Πολιτισμού επεξεργαστεί με δημιουργική έμπνευση και ανοικτό πνεύμα μεγάλες παρεμβάσεις για την αναζωογόνηση του Πολιτισμού στην Επαρχία μας.

Τέλος αναφέρθηκε σε μερικές ενδεικτικές ιδέες ο κ. Φαίδωνος, όπως στην καθιέρωση μεγάλης διοργάνωσης με θέμα την Αφροδίτη, σύσταση Διεθνούς Κέντρου Θεάτρου, καθιέρωση διεθνούς διαγωνισμού για νέους και νέες μουσικούς.