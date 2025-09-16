Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αμαζόνιος: Πώς η προστασία των δασών σώζει ζωές και προλαμβάνει επιδημίες

Η προστασία των δασών του Αμαζονίου μειώνει ασθένειες και πρόωρους θανάτους - Νέα έρευνα αναδεικνύει τα οφέλη για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων

Για τον Βολιβιανό δασοφύλακα Μάρκος Ουσκιουιάνο, οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο δεν καταστρέφουν μόνο τη βιοποικιλότητα, αλλά υπονομεύουν και την υγεία των ιθαγενών κοινοτήτων, προκαλώντας αναπνευστικές λοιμώξεις και άλλες παθήσεις.

Νέα έρευνα δείχνει ότι η προστασία των δασών του Αμαζονίου μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης 27 ασθενειών, όπως η ελονοσία και ο ιός hantavirus, καθώς και τα προβλήματα υγείας που προκαλεί ο καπνός από πυρκαγιές. Δήμοι κοντά σε υγιή ιθαγενή δάση εμφανίζουν χαμηλότερη νοσηρότητα. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ακόμη και απομακρμένες φωτιές επηρεάζουν ευρύτερες περιοχές μέσω του ανέμου.

Η περίοδος πυρκαγιών εντείνεται λόγω ξηρασίας, κλιματικής κρίσης και αποψίλωσης για αγροτική χρήση. Οι φωτιές προκαλούν χιλιάδες πρόωρους θανάτους και σοβαρές παθήσεις, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας των δασών όχι μόνο για το κλίμα, αλλά και για τη δημόσια υγεία.

Η μελέτη τονίζει ότι τα νομικά κατοχυρωμένα ιθαγενή εδάφη είναι πιο αποτελεσματικά στη διατήρηση δασών, άνθρακα και βιοποικιλότητας. Παράλληλες έρευνες δείχνουν πως η στήριξη της ηγεσίας των ιθαγενών είναι κρίσιμη για τον περιορισμό των πυρκαγιών.

Η Βολιβία είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια τροπικού πρωτογενούς δάσους το 2024. Οι τοπικές κοινότητες βιώνουν τις καταστροφικές συνέπειες: ασθένειες, εκτοπισμό και απώλεια πολιτισμού. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η πρόταση για κατάργηση της συλλογικής ιδιοκτησίας εδάφους απειλεί την αυτονομία τους.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η διεθνής συνεργασία για την προστασία των δασών είναι αναγκαία. Τα οφέλη από την κατοχύρωση των ιθαγενών δικαιωμάτων περιλαμβάνουν σημαντικές υπηρεσίες οικοσυστήματος, εκτιμώμενης αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η υγεία, η ανθεκτικότητα και το μέλλον των κοινοτήτων εξαρτώνται από έμπρακτη στήριξη και όχι μόνο από επιστημονικά ευρήματα.

Με πληροφορίες από Guardian

