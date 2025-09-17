Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Ο Τσιφούτης του Μολιέρου Αλλιώς» από το Θέατρο Ροή χτες στο Δ. Π. Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

«Ο Τσιφούτης του Μολιέρου Αλλιώς» από το Θέατρο Ροή σε σκηνοθεσία/διασκευή της Βαλεντίνας Σοφοκλέους μάγεψε το κοινό το βράδυ της Τρίτης στην Πόλη Χρυσοχούς.

Σε ανακοίνωση του ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ευχαρίστησε όλους τους ηθοποιούς για την εκπληκτική παρουσία τους και τις στιγμές γέλιου που χάρισαν στο κοινό. Όπως αναφέρει με την χθεσινή παράσταση, έπεσε η αυλαία του πλούσιου καλοκαιρινού πρόγραμματος των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.

Εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες τους προς όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση των εκδηλώσεων τους , αλλά και στο κοινό που στήριξε με την παρουσία του , το χαμόγελο και το χειροκρότημά του όλες τις εκδηλώσεις του Δ. Πόλης Χρυσοχούς , που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι στο Δήμο και στα δημοτικά διαμερίσματα μεταξύ των οποίων θέατρο, θερινό σινεμά, συναυλίες, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, παραδοσιακές λαϊκές & ρεμπέτικες βραδιές και φεστιβάλ.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ανέφερε ωστόσο πως ο πολιτισμός δεν σταματά εδώ αφού ως Τοπική αρχή το φθινόπωρο συνεχίζουνε με τις σημαντικές διοργανώσεις, όπως στις 19/09 με τη Μέρα Παραδοσιακών Προϊόντων & Λαϊκής Τέχνης και τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού στην Πλατεία Δημαρχείου.

Στις 26/09 με το Χορευτικό Συναπάντημα & μουσικοχορευτική βραδιά με τον Νίκο Ζωιδάκη (Δ.Δ. Πωμού) και στις 18 Οκτωβρίου με το Φεστιβάλ Αβοκάντο (Δ.Δ. Αργάκας).

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον πολιτισμό και να προσφέρει ακόμη περισσότερες όμορφες στιγμές σε όλους, καταλήγει η ανακοίνωση.

