Γενικός Ελεγκτής: Θέλουν big brother στην Ελεγκτική Υπηρεσία

Ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, μιλώντας πριν απο λίγο ενώπιον την Επιτροπής Νομικών της Βουλής εξέφρασε την απόλυτη διαφωνία του με τον τρόπο που δρομολογεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης την μεταρρύθμιση στην Ελεγκτική Υπηρεσία και ειδικά όσον αφορά την ίδρυση Ελεγκτικού Συμβουλίου το οποίο κατήγγειλε ότι όπως προωθείται είναι ως να τοποθετείται ενας «big brother» στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, το Ελεγκτικό Συμβούλιο όπως προτείνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν υπάρχει πουθένα στον κόσμο.

Σημειώνεται ότι, άρχισε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του θεσμού του Γενικού Ελεγκτή. Η μεταρρύθμιση κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τη θητεία του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στη θέση του Γενικού Ελεγκτή, η οποία έληξε άδοξα με την παύση του.

