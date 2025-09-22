Πάφος: Δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Λυσού - Έκαψε 2 εκτάρια

Έκταση δυο εκταρίων, με γεωργικές καλλιέργειες και πεύκα, έκαψε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Λυσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, στις 02:20, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Λυσού, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 07:30, αφού έκαψε έκταση 2 εκταρίων με γεωργικές καλλιέργειες και πεύκα, αναφέρεται.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 23 άτομα του Τμήματος Δασών με 5 πυροσβεστικά οχήματα και 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.