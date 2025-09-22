ΥΠΑΝ: «Άτοπη και αδικαιολόγητη η αποχή των μαθητών για τα κλιματιστικά»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση προχωρεί βάσει σχεδιασμού και προτεραιοτήτων.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας χαρακτήρισε «τουλάχιστον άτοπη» και «εντελώς αδικαιολόγητη» τη σημερινή παγκύπρια αποχή των μαθητών/τριών από τα μαθήματα, σημειώνοντας ότι αφορά έργα που βρίσκονται ήδη υπό υλοποίηση.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΑΝ υπογράμμισε ότι η εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις σχολικές μονάδες, όλων των βαθμίδων, καθώς και η αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων αποτελούν «αμετάθετο στόχο» της κυβέρνησης. «Η επένδυση που γίνεται, αλλά και τα αποτελέσματα που ήδη φαίνονται, αποδεικνύουν ότι το έργο προχωρεί βάσει σχεδιασμού, προτεραιοτήτων, συγκεκριμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγραμμάτων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το υπουργείο σημείωσε ότι η αντίδραση των μαθητών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρόθεση της κυβέρνησης, η οποία έχει θέσει το θέμα σε απόλυτη προτεραιότητα, «σε αντίθεση με την απραξία που επέδειξαν προηγούμενες κυβερνήσεις για δεκαετίες».

Παράλληλα, άφησε αιχμές για «πολιτική εκμετάλλευση» της αποχής, από όσους, όπως ανέφερε, επιχειρούν να μειώσουν τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται.

Το ΥΠΑΝ ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία εγκατάστασης κλιματιστικών περιλαμβάνει και αναβάθμιση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, με όλους τους απαραίτητους ελέγχους. «Δεν πρόκειται να γίνουν εκπτώσεις για λόγους εντυπωσιασμού. Η ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού είναι ύψιστη προτεραιότητα», τόνισε.

Το Υπουργείο επανέλαβε ότι μέσω των Σχολικών Εφορειών συνεχίζει την προώθηση του έργου, με στόχο «να καταστούν οι αίθουσες διδασκαλίας ασφαλείς, λειτουργικές και αξιοπρεπείς». Κάλεσε δε όλους τους εμπλεκόμενους να στηρίξουν «μια μεγαλεπήβολη προσπάθεια που, με την ολοκλήρωσή της, θα αλλάξει προς το καλύτερο την καθημερινότητα των σχολείων».

Tags

ΠαιδείαΥΠΑΝυπουργείο παιδείαςκλιματιστικό

