Είδη πρώτης ανάγκης πρόσφερε η εταιρεία EU Foods στο Κ.Σ. Έμπας για τις άπορες οικογένειες

Eίδη πρώτης ανάγκης πρόσφερε η εταιρεία EU Foods στον πρόεδρο του Κ.Σ. Έμπας προς ενίσχυση των άπορων και πολυμελών οικογενειών της κοινότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της EU Foods, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας , κ. Νικόλας Νικολάου, επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα το Κοινοτικό Συμβούλιο Έμπας, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Μάριο Μεταξά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, προστίθεται στην ανακοίνωση, παραδόθηκαν κιβώτια με είδη πρώτης ανάγκης για άπορες και πολυμελείς οικογένειες της κοινότητας, στηρίζοντας έμπρακτα τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη, ειδικά τώρα με τις αυξημένες υποχρεώσεις της νέας σχολικής χρονιάς.

Όπως αναφέρεται η EU Foods Cyprus, η οποία εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, έχει προγραμματίσει, όπως κάθε χρόνο, μια σειρά από δράσεις και ενέργειες που στοχεύουν στην ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση του εθελοντισμού στην επαρχία Πάφου.

Ο Πρόεδρος του ΚΣ Έμπας, Μάριος Μεταξάς, σχολιάζοντας την ενέργεια αυτή σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό, εταιρείες, οργανωμένα σύνολα και ιδιώτες, να συνδράμουν με τη βοήθειά τους στην προσπάθεια των αρχών.

Κάθε τέτοια εθελοντική δράση είπε, πέραν από τη σημασία της, μας θυμίζει ότι όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα ευχαριστώντας παράλληλα τον κ. Νικολάου και την EU Foods για την προσφορά τους, κατέληξε .