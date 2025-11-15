Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού και Λαογραφίας στην Πλατεία Κέννεντυ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, οι εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού και Λαογραφίας στην Πλατεία Κέννεντυ, στο πλαίσιο της επαναδραστηριοποίησης του Δικτύου Πάφου – Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδος.

Από το πρωί του Σαββάτου το κέντρο της Πάφου μετατράπηκε σε ένα μεγάλο, πολιτιστικό σταυροδρόμι του ελληνισμού.

Πολιτιστικά λαογραφικά σύνολα από την Πάφο, Καλαμαριά, τη Λαμία, και τα Χανιά παρέλασαν και παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, φορώντας στολές που αντανακλούν την ιστορία και την παράδοση του κάθε τόπου.

Η παρέλαση και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα κατέληξαν στην Πλατεία Κέννεντυ, όπου πλήθος δημοτών και επισκεπτών υποδέχθηκαν τα συγκροτήματα μέσα σε εορταστικό κλίμα. Ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας αποτέλεσε ο μεγάλος κύκλος χορού, στον οποίο συμμετείχαν τόσο οι χορευτές των αποστολών όσο και πολίτες της Πάφου, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ενότητας σε όλο τον Ελληνισμό διά της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας και ζωντανής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Συμμετείχαν τα ακόλουθα πολιτιστικά συγκροτήματα όπως από τον Δήμο Πάφου ο Λαογραφικός Όμιλος «Αφροδίτη» Γεροσκήπου, ΠΟ.ΛΑ.Ε.Κ. Κονιών, Πολιτιστικός Όμιλος «Ιεροί Κήποι» .

Από τον Δήμο Καλαμαριάς η Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς, Σύλλογος Καυκασίων Καλαμαριάς «Ο Προμηθέας», Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμαριάς «Οι Μίθριοι», Αδελφότητα Κρωμναίων Καλαμαριάς.

Από τον Δήμος Λαμιέων το Λύκειο των Ελληνίδων Λαμίας, Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλυβίων «Ο Άγιος Γεώργιος» .

Από τον Δήμος Χανίων ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων «Γιάννης Αγιασμενάκης».

Το απόγευμα, οι δράσεις μεταφέρθηκαν στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική», όπου εγκαινιάστηκε η Κινητή Έκθεση Φωτογραφίας και Πολιτιστικής Ιστορίας του Δικτύου, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό απεικονίζοντας εξαιρετικές και δημοφιλής τοποθεσίες από τις πόλεις-μέλη.

Επίσης, η έκθεση παρουσίασε τεκμήρια που αναδεικνύουν την ιστορική τους διαδρομή, τη λαογραφία, τη συλλογική μνήμη και τα κοινά πολιτισμικά τους στοιχεία.

Ο Δήμος Πάφου εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τις αδελφοποιημένες πόλεις Καλαμαριά, Λαμία, Χανιά, Μυτιλήνη, Πρέβεζα και Κέρκυρα, τα πολιτιστικά σχήματα και τις αντιπροσωπείες, τις τοπικές ομάδες και όλους τους δημότες που αγκάλιασαν το Φεστιβάλ.

Το 1ο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Λαογραφίας ολοκληρώθηκε αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα συνεργασίας και πολιτιστικής ενότητας μεταξύ των πόλεων-μελών, αλλά παράλληλα στέλνοντας και ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας του ελληνισμού.

Το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός που θα ενισχύει περαιτέρω τους κοινούς πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των τοπικών κοινωνιών των αδελφοποιημένων πόλεων, αλλά ευρύτερα και τους δεσμούς Ελλάδας – Κύπρου σε εθνικό επίπεδο, μέσω της στρατηγικής της «διπλωματίας των πόλεων», καταλήγει η ανακοίνωση.