Το εμβληματικό μπαλέτο «Zorba the Greek» χτες στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Τρεις εβδομάδες μετά τη λαμπρή παρουσίαση της όπερας «Carmen» στο πλαίσιο του 23ου Pafos Aphrodite Festival, ο ίδιος εντυπωσιακός χώρος του Μεσαιωνικού Κάστρου Πάφου φιλοξένησε χθες την έναρξη των παραστάσεων του εμβληματικού μπαλέτου «Zorba the Greek».

Η πρώτη βραδιά στέφθηκε με εξαιρετική επιτυχία, χαρίζοντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία αφιερωμένη στον ελληνικό πολιτισμό.

 Ο Δήμαρχος Πάφου, κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, στον χαιρετισμό του, τόνισε: «Η Πάφος παρουσιάζει όχι απλώς μια παράσταση μπαλέτου, αλλά έναν ζωντανό μύθο.

Ο Ζορμπάς εκπροσωπεί το ελληνικό πνεύμα και είναι ένα διαχρονικό σύμβολο του να ζεις τη ζωή με όλο σου το είναι». Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Από αυτή τη σκηνή θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο Δήμος Πάφου είναι πλήρως δεσμευμένος να στηρίζει εκδηλώσεις αυτού του επιπέδου και αξίας».

Η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, συγχαίροντας τους διοργανωτές, σημείωσε: «Το Celebrity Gala συνένωσε τις δυνάμεις του Slovene National Theatre Maribor, της Άλκηστης Πρωτοψάλτη και του Μουσικού Συνόλου της Διάστασης υπό τη μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού, Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Με αυτούς τους συντελεστές, η επιτυχία της παράστασης θεωρείται δεδομένη». 

Απόψε, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη και τελευταία παράσταση, δίνοντας ξανά την ευκαιρία στο κοινό να ζήσει τη μαγεία του Ζορμπά κάτω από τον έναστρο ουρανό της Πάφου.

