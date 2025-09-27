Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπό πλήρη έλεγχο φωτιά σε περιοχή της κοινότητας Λυσού

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε φωτιά σε περιοχή της κοινότητας Λυσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος  Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,  σήμερα Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025 και ώρα 10:35, στην περιοχή Καμίνι της κοινότητας Λυσού, της επαρχίας Πάφου, εκδηλώθηκε φωτιά σε σωρό από άχυρο, από σπινθήρα που προκλήθηκε από αλωνιστική μηχανή.

 Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, άμεσα, στις 10:50. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 3 άτομα του Τμήματος Δασών, με 1 πυροσβεστικό όχημα.

