Φεστιβάλ Τουρισμού και Παράδοσης στην Χλώρακα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Διοργανώθηκε την Παρασκευή με μεγάλη επιτυχία το Φεστιβάλ Τουρισμού και Παράδοσης στην Χλώρακα και με διοργανωτές το Κ.Σ. Χλώρακας, τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας και τον Λαογραφικό Όμιλο Χλώρακας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πολιτιστικού-Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας ντόπιοι και ξένοι, κυρίως απο τα ξενοδοχεία της Χλώρακας, απόλαυσαν μια μαγευτική βραδιά σε ένα φιλόξενο πατροπαράδοτο περιβάλλον εμπλουτισμένο με Κυπριακή παραδοσιακή μουσική,χορούς, ποίηση,τσιαττιστά, χορό των ποτηριών κ.α , χειροτεχνία και Κυπριακά εδέσματα.

Το Φεστιβάλ περιλάμβανε και μια ξεχωριστή Λαογραφική έκθεση στο χώρο με τα παλιά εργαλεία και αντικείμενα, παλιές φωτογραφίες, με τιμώμενα πρόσωπα που πρόσφεραν στη κοινωνία και στη Λαϊκή Παράδοση.

Ακόμη έργα ζωγραφικής και φιγούρες απο το θέατρο Σκιών που η Χλώρακα φημίζεται γι' αυτό, προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον στο κοινό για όσα έβλεπε και ρωτούσε να μάθει.

Καταληκτικά ο Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας ευχαριστεί όλους τους συντελεστές αλλά και το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του.

