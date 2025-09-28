Στέφανος Ντούσκος: Παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ κωπηλασίας στη Σαγκάη

Ο Έλληνας κωπηλάτης Στέφανος Ντούσκος έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σαγκάη, καθώς με μία εκπληκτική κούρσα κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα.

Ξεκινώντας από την αρχή δυνατά την κούρσα του, ο Στέφανος Ντούσκος βρισκόταν σταθερά στην πρώτη 3άδα του αγώνα και στο τέλος έκανε την αντεπίθεσή του για να περάσει στην πρώτη θέση και να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας.

Ο Ντούσκος έκανε χρόνο 6:36:75 στον τελικό και άφησε πίσω του τον Γερμανό, Όλιβερ Ζάιντλερ, και τρίτο τον Γιαουχένι Ζαλάτι από τη Λευκορωσία.

Μετά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ο κορυφαίος Έλληνας κωπηλάτης κατάφερε να προσθέσει έναν ακόμη μεγάλο τίτλο στο παλμαρέ του, όντας πλέον ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο αγώνισμά του.

Οι πρώτες δηλώσεις του παγκόσμιου πρωταθλητή

«Αυτό είναι για την Ελλάδα», είπε ο παγκόσμιος πρωταθλητής στις πρώτες του δηλώσεις.

«Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο.

Δούλεψε η κούρσα ρολόι, πήγαν όλα όπως ήθελα και όταν είδα ότι στα χίλια μέτρα ήμουν κοντά το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Έκανα υπομονή για να έχω δυνάμεις για το τέλος. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό.

Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου, ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει. Μάλλον μου πάει η Μέση Ανατολή. Όσο περνούσα μπροστά ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα στιγμή», τόνισε ο 28χρονος κωπηλάτης.

«Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά, να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να μοιάζουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή. Αξίζει ο κόπος για τέτοιες στιγμές, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό», πρόσθεσε.

Για τα επόμενα βήματα είπε: «Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να είμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Έρχεται μια νίκη, αλλά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά αέρα. Θέλω στο Λος Άντζελες να είμαι σε καλύτερη μέρα και να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Ευχαριστώ τους πάντες».

Συγχαρητήρια από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

«Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιαννιώτη Oλυμπιονίκη μας Στέφανο Ντούσκο, που αγωνιζόμενος στον τελικό του μονού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια και εκπλήρωσε το όνειρό του για ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμια διοργάνωση», αναφέρει σε συγχαρητήρια δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Στέφανε, με τα "κουπιά" σου, την προσπάθεια, την επιμονή και την υπομονή σου να ανεβάζεις πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο διδάσκοντας τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους», καταλήγει στη δήλωση του ο κ. Τασούλας.

Πηγή: cnn.gr