Κλειστό τμήμα του εναέριου χώρου της Πολωνίας - Απογειώθηκαν πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη

Η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, «εξαιτίας μη προγραμματισμένη στρατιωτικής δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κράτους».

Αυτό ανέφερε την Κυριακή (28/9) ο εξειδικευμένος ιστότοπος για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας Flightradar24.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιστράτευσαν αεροσκάφη για να διασφαλίσουν τον εναέριο χώρο αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα κατά της Ουκρανίας.

«Σχετικά με τη δραστηριότητα της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εξαπολύει επιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη άρχισαν να επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας», ανέφερε ο στρατός σε ανάρτηση στο X.

Ο πολωνικός στρατός χαρακτήρισε τις ενέργειες προληπτικές και δήλωσε ότι έχουν στόχο τη διασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών.

Σύμφωνα με δεδομένα της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, σε όλη τη χώρα είναι σε συναγερμό για αεροπορική επιδρομή.

Υπερπτήσεις drone σε Δανία και Νορβηγία

Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση στην Πολωνία ήρθε στον απόηχο του συναγερμού που σήμανε στη Νορβηγία καθώς το Σάββατο (27/9) εθεάθησαν drones κοντά σε στρατιωτική βάση της χώρας.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της κοινής αρχηγίας της Νορβηγίας, Μπρίνιαρ Στόρνταλ

δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πως δύο drones πετούσαν «για περίπου μία ώρα» σε μια απαγορευμένη περιοχή κοντά στο Όρλαντ, την κύρια βάση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 της Νορβηγίας και μια βασική βάση του ΝΑΤΟ.

Το περιστατικό αυτό ακολούθησε ένα αντίστοιχο συμβάν στη Δανία, όπου άγνωστης προέλευσης drones εθεάθησαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση τη χώρας.

Πηγή: cnn.gr