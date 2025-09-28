Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Ο Δήμος Πάφου γιόρτασε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού με το Αθλητικό Χωριό

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Χρωμάτων το Αθλητικό Χωριό, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού – Be Active.

Από τις 10.00 π.μ. μέχρι τη 1.00 μ.μ., το πάρκο μετατράπηκε σε ένα ζωντανό κέντρο άθλησης, όπου μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν από κοντά μια μεγάλη ποικιλία αθλημάτων.

Με την καθοδήγηση επαγγελματιών αθλητών και εκπαιδευτών, οι συμμετέχοντες γνώρισαν τεχνικές και βασικά βήματα, ανακαλύπτοντας το άθλημα που τους ταιριάζει περισσότερο.

Ο Δήμος Πάφου ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν την εκδήλωση, η οποία στόχο έχει να ενθαρρύνει την άσκηση και τον αθλητικό τρόπο ζωής όχι μόνο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

